Giriş Tarihi: 10.08.2024 10:34
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024
10:39
Hayatımdaki tek mucizeyi kullanmak istiyorum demişti... Başkan Öntürk kayıtsız kalmadı: Bakıyoruz kızım
Asrın felaketi depremlerde Hatay'da anne ve babasını kaybeden Coğrafya Öğretmeni Zehra Alın, annesinden kendisine hatıra kalan yüzüğü geçtiğimiz günlerde Hatay sahilinde dolaşırken kaybetti. Yüzüğün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Eğer varsa hayatımdaki tek mucizeyi şimdi kullanmak istiyorum" diyerek bulunması için yardım isteyen Zehra öğretmene binlerce yorum yağdı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk te 'Bakıyoruz kızım' diyerek Alın'a destek verdi. Zehra Alın gelen mesajlar karşısında çok duygulandığını ifade etti.