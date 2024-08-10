Hayatımdaki tek mucizeyi kullanmak istiyorum demişti... Başkan Öntürk kayıtsız kalmadı: Bakıyoruz kızım

Alın, yüzüğün fotoğrafını paylaşarak, "Depremde kaybettiğim annemden bana kalan tek yadigarı dün Hatay Arsuz Konacık Aslan Hause civarındaki sahilde kaybettim. Bu saate kadar aradık. Belki benim için bir mucize olur diye burada paylaşıyorum. Eğer varsa hayatımdaki tek mucizeyi şimdi kullanmak istiyorum. Ne olur Allah'ım" notunu düştü.