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Giriş Tarihi: 10.08.2024 10:34 Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 10:39

Hayatımdaki tek mucizeyi kullanmak istiyorum demişti... Başkan Öntürk kayıtsız kalmadı: Bakıyoruz kızım

Asrın felaketi depremlerde Hatay'da anne ve babasını kaybeden Coğrafya Öğretmeni Zehra Alın, annesinden kendisine hatıra kalan yüzüğü geçtiğimiz günlerde Hatay sahilinde dolaşırken kaybetti. Yüzüğün fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşıp, "Eğer varsa hayatımdaki tek mucizeyi şimdi kullanmak istiyorum" diyerek bulunması için yardım isteyen Zehra öğretmene binlerce yorum yağdı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk te 'Bakıyoruz kızım' diyerek Alın'a destek verdi. Zehra Alın gelen mesajlar karşısında çok duygulandığını ifade etti.

TOLGA YANIK
Hayatımdaki tek mucizeyi kullanmak istiyorum demişti... Başkan Öntürk kayıtsız kalmadı: Bakıyoruz kızım

İstanbul Sancaktepe'de Şehit Emre Baysal Anadolu Lisesi'nde Coğrafya Öğretmeni olarak görev yapan Zehra Alın, 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerde annesi Cemile (57) ve babası Tuncay Alın'ı (65) kaybetti.

Hayatımdaki tek mucizeyi kullanmak istiyorum demişti... Başkan Öntürk kayıtsız kalmadı: Bakıyoruz kızım

YÜZÜĞÜ KAYBETTİ, SOSYAL MEDYA SEFERBER OLDU

Zehra öğretmen annesinden geriye kendisine kalan yüzüğünü ise parmağından hiç çıkarmıyordu. Zehra Alın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüzüğünü kaybettiğini duyurdu.

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Hayatımdaki tek mucizeyi kullanmak istiyorum demişti... Başkan Öntürk kayıtsız kalmadı: Bakıyoruz kızım

Alın, yüzüğün fotoğrafını paylaşarak, "Depremde kaybettiğim annemden bana kalan tek yadigarı dün Hatay Arsuz Konacık Aslan Hause civarındaki sahilde kaybettim. Bu saate kadar aradık. Belki benim için bir mucize olur diye burada paylaşıyorum. Eğer varsa hayatımdaki tek mucizeyi şimdi kullanmak istiyorum. Ne olur Allah'ım" notunu düştü.

Hayatımdaki tek mucizeyi kullanmak istiyorum demişti... Başkan Öntürk kayıtsız kalmadı: Bakıyoruz kızım

MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLEME ALIP, BİNLERCE YORUM YAPILDI

Alın'ın bu paylaşımına ilk destek Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ten geldi.

Hayatımdaki tek mucizeyi kullanmak istiyorum demişti... Başkan Öntürk kayıtsız kalmadı: Bakıyoruz kızım

Öntürk, sosyal medya hesabından 'Bakıyoruz kızım' diyerek Alın'a destek verdi. Zehra Alın'ın bu paylaşımı çok kısa sürede 10 milyonun üzerinde etkileşim aldı. Binlerce kişi Alın'a destek mesajları attı.

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