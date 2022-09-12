Hayırsever dolandırıcı, Hanımağa'yı da dolandırmaya çalışmış! "10 bin dolar ver, dosyayı halledelim"

'Hanımağa' lakaplı eski polis Güniz Akkuş, soruşturma ve dava dosyalarını kapatmayı vaat eden Eren Şar tarafından dolandırılmaya çalıştığını öne sürmüştü. Akkuş'un mağdur ve şikayetçi olarak jandarmada alınan ifadesine SABAH ulaştı. Şar'ın kendisinden 10 bin dolar istediğini söyleyen Akkuş, "Sürekli olarak bağlantıları aracılığıyla bazı insanları içeriye attırmakla tehdit ettiğini, bazı insanları da bana yapmış olduğu gibi 'Senin dosyan var, ben bunu halledebilirim, karşılığında bana ödeme yapmalısın' gibi vaatlerle kandırdığını duyardım" dedi.