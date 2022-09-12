Hayırsever dolandırıcı, Hanımağa'yı da dolandırmaya çalışmış! "10 bin dolar ver, dosyayı halledelim"

Akkuş'a öncelikle şüpheli Eren Şar ile bağlantısının ne olduğu sorularak bu kişi ile ilgili bildiklerini anlatması istendi. Akkuş, "Yaklaşık 2-3 yıl önce bir arkadaşım vasıtası ile bir yerde otururken Eren Şar isimli kişi ile tanıştım. Bir süre kendisi ile sohbet ettik, kendisini sürekli öven, egolu bir insandı. Bana sürekli olarak siyasi liderlerle, bürokratlarla, paşalarla ve emniyette üst düzey görevli kişilerle görüştüğünü, bunlarla arasının çok iyi olduğunu, kendisinin her türlü işi halledebilecek bir kapasitesinin olduğunu söylüyordu ve birçok önemli isimle çekilmiş fotoğrafını göstererek kendisini kanıtlamaya çalışıyordu.