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Haberler Yaşam Hayvan derneği başkanı dolandırıcı çıktı: Paraları topladı hayvanları aç bıraktı!
Giriş Tarihi: 06.01.2024 10:58 Güncelleme Tarihi: 06.01.2024 10:58

Hayvan derneği başkanı dolandırıcı çıktı: Paraları topladı hayvanları aç bıraktı!

Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO) Başkanı Elçin Yasin Yılmaz'ın hayvanlar için topladığı bağışları kendi menfaatine kullandığı ortaya çıktı. Hayvan hakları koruyucusu ve fenomen Sinem Umaş'ın yaptığı ihbar üzerine soruşturma başlatan savcılık dernek defterlerini inceleyip dolandırıcılığı ortaya koydu. Savcılık, "Halkın yardım duygularından faydalanarak dernek kurdu. Dernek hesabına gönderilen paraları amacına uygun harcamayarak kendi menfaatine ve başkalarının hesabına aktardı" dedi. Derneğin toplamda 1 milyon 932 bin lira zarara uğratıldığını belirleyip dernek başkanının "nitelikli dolandırıcılık"tan 10 yıla kadar hapsini istedi.

Hayvan derneği başkanı dolandırıcı çıktı: Paraları topladı hayvanları aç bıraktı!

Bir döneme damga vuran 'Gelinim Olur Musun' adlı programla adını duyuran fenomen Sinem Umaş, Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO) Başkanı Elçin Yasin Yılmaz hakkında şikayetçi oldu. Sinem Umaş savcılığa verdiği dilekçede Yılmaz'ın dolandırıcı olduğunu savundu.

Hayvan derneği başkanı dolandırıcı çıktı: Paraları topladı hayvanları aç bıraktı!

YARDIMLAR TOPLANDI, HAYVANLARA BAKILMADI İDDİASI
İddiaya göre İstanbul Ümraniye'de kurulan dernek, sokak hayvanlarına yardım sağlama yararı gözetip bunun için sosyal medya üzerinden bağış topluyordu.

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Hayvan derneği başkanı dolandırıcı çıktı: Paraları topladı hayvanları aç bıraktı!

Hayvan hakları koruyucusu Umaş, derneğin faaliyetlerine yönelik yaptığı inceleme sonucunda fazlaca yardım toplanmasına rağmen barınaktaki hayvanlara iyi bakılmadığını, hayvanların yaralı ve aç olduklarını tespit etti.

Hayvan derneği başkanı dolandırıcı çıktı: Paraları topladı hayvanları aç bıraktı!

"BAĞIŞLARI MENFAATİ İÇİN KULLANDI, LÜKS ARAÇ ALDI"
Derneğin yurt dışı kaynaklı başka bir dernekten de bağış aldığını belirten Sinem Umaş, derneğin yardım toplamak için gerekli izinleri almadığını da savundu.

Hayvan derneği başkanı dolandırıcı çıktı: Paraları topladı hayvanları aç bıraktı!

Ayrıca Yılmaz'ın yapılan yardımlarla lüks marka bir araç aldığını kaydeden Umaş, 2015 yılından 2020 yılına kadar 5 yıllık süre içinde yapılan yardımların derneğin amacına yönelik kullanılmadığını belirtti.

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