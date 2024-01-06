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Hayvan derneği başkanı dolandırıcı çıktı: Paraları topladı hayvanları aç bıraktı!
Giriş Tarihi: 06.01.2024 10:58
Güncelleme Tarihi: 06.01.2024
10:58
Hayvan derneği başkanı dolandırıcı çıktı: Paraları topladı hayvanları aç bıraktı!
Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO) Başkanı Elçin Yasin Yılmaz'ın hayvanlar için topladığı bağışları kendi menfaatine kullandığı ortaya çıktı. Hayvan hakları koruyucusu ve fenomen Sinem Umaş'ın yaptığı ihbar üzerine soruşturma başlatan savcılık dernek defterlerini inceleyip dolandırıcılığı ortaya koydu. Savcılık, "Halkın yardım duygularından faydalanarak dernek kurdu. Dernek hesabına gönderilen paraları amacına uygun harcamayarak kendi menfaatine ve başkalarının hesabına aktardı" dedi. Derneğin toplamda 1 milyon 932 bin lira zarara uğratıldığını belirleyip dernek başkanının "nitelikli dolandırıcılık"tan 10 yıla kadar hapsini istedi.