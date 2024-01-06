Hayvan derneği başkanı dolandırıcı çıktı: Paraları topladı hayvanları aç bıraktı!

Bir döneme damga vuran 'Gelinim Olur Musun' adlı programla adını duyuran fenomen Sinem Umaş, Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (SOHAYKO) Başkanı Elçin Yasin Yılmaz hakkında şikayetçi oldu. Sinem Umaş savcılığa verdiği dilekçede Yılmaz'ın dolandırıcı olduğunu savundu.