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Haberler Yaşam HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK-Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:38 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 07:38

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK-Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?

Haziran ayı emekli maaşı ödeme günleri SSK Bağkur son dakika haberleriyle takip ediliyor. SSK emeklilerine normal şartlarda her ayın 17'si ve 26'sı arasında ödeme yapılırken Bağ-Kur'luların maaşları 25-28'inde aktarılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağını açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın onayıyla ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başladı. Bu noktada emekli maaşları da bayram önce hesaplara geçecek mi araştırılıyor. Peki haziran ayı emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak, SSK, Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşları bu ay bayramdan önce yatacak mı? İşte tarihler

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK-Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekli maaşı ve memur maaşı ödeme günleri sorgulanıyor. 5 Haziran'da gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarıyla 3000 TL emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Bayramlarda ve özel günlerde maaşlar her zamankinden daha önce ödeniyor. Peki haziran ayı emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak?

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK-Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?

EMEKLİ MAAŞI (SSK, BAĞKUR, EMEKLİ SANDIĞI) BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI 2024?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala maaşların da erken yatıp yatmayacağı da araştırılıyor. Emekli maaşları her ay SSK için 17'si ve 26'sı arasında, Bağkur için de ayın 25'i ve 28'i arasında ödeniyor.
Kurban Bayramı arefesi 15 Haziran Cumartesi gününe denk gelirken, bayram ise 16-19 Haziran arasında idrak edilecek. 2023 Kurban Bayramı'nda emekli aylığı ödemeleri bayramdan önce hesaplara geçmişti. 2024 Kurban Bayramı 1. günü 16 Haziran'a denk geliyor. Bu sene emekli maaşlarının bayram önce yatırılması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. Açıklandığında yer vereceğiz.

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HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK-Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?

SON DAKİKA EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ 2024 NE ZAMAN YATACAK?
Emekli bayram ikramiyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan ödeme takvimi dahilinde yatırılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 Haziran tarihli Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalara göre Kurban Bayramı emekli ikramiyesi 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılacağını paylaştı. İkramiyeler hesaplara yatırılmaya başladı.

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK-Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?

GEÇEN YIL BAYRAMDAN ERKENDEN HESAPLARA AKTARILMIŞTI
Geçen yıl Kurban Bayramı 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde idrak edilmişti. Geçtiğimiz sene SSK emeklilerine ödemeler bayram sebebiyle 17-21 Haziran'da, Bağ-Kur emeklilerine 22 Haziran'da ve Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlara ise 23 Haziran'da aylıkları ödenmişti.

HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK-Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?

SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

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