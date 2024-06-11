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HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK-Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?
Giriş Tarihi: 11.06.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
07:38
HAZİRAN AYI EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ 2024: SSK-Bağkur emekli maaşları ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı?
Haziran ayı emekli maaşı ödeme günleri SSK Bağkur son dakika haberleriyle takip ediliyor. SSK emeklilerine normal şartlarda her ayın 17'si ve 26'sı arasında ödeme yapılırken Bağ-Kur'luların maaşları 25-28'inde aktarılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan emekli bayram ikramiyelerinin bayramdan önce yatırılacağını açıklamıştı. Başkan Erdoğan'ın onayıyla ikramiyeler hesaplara yatırılmaya başladı. Bu noktada emekli maaşları da bayram önce hesaplara geçecek mi araştırılıyor. Peki haziran ayı emekli ve memur maaşı ne zaman yatacak, SSK, Bağkur Emekli Sandığı emekli maaşları bu ay bayramdan önce yatacak mı? İşte tarihler