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Haberler Yaşam Heimlich manevrası nedir, nasıl uygulanır? Heimlich manevrası nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 28.05.2022 16:21 Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 16:22

Heimlich manevrası nedir, nasıl uygulanır? Heimlich manevrası nasıl yapılır?

Geçtiğimiz gün Muş'tan gelen son dakika haberine göre boğazına şeker kaçan öğrenciyi öğretmenleri heimlich manevrası ile hayata döndürdü. Bu haberin ardından gündeme gelen ilk yardım yöntemi çok kolay ve malzemesiz uygulanabilir olmasının yanı sıra oldukça hayati bir önem taşıyor. Bu noktada "Heimlich manevrası nedir, nasıl uygulanır?" soruları yanıt arıyor. Peki, ilkyardımın önemini en iyi anlatan uygulamalardan biri olan Heimlich manevrası nasıl yapılır? İşte detaylar…

Heimlich manevrası nedir, nasıl uygulanır? Heimlich manevrası nasıl yapılır?

Boğaza kaçan yabancı bir cismin çıkarılmasında kullanılan ilkyardım yöntemi çoğu zaman hayat kurtarıyor. Bebekler, çocuklar ve yetişkinler için uygulanış yöntemi farklı olan sağlık müdahalesi hakkında "Heimlich manevrası nedir, nasıl uygulanır?" Soruları yanıt arıyor. Muş'ta bir çocuğun öğretmenleri tarafından bu sayede kurtulması kamuoyunda büyük ses getirdi. Peki, Heimlich manevrası nasıl yapılır? İşte adım adım Heimlich manevrası bebek, çocuk ve yetişkinlerde uygulanışı…

Heimlich manevrası nedir, nasıl uygulanır? Heimlich manevrası nasıl yapılır?

HEIMLICH MANEVRASI NEDİR?

Heimlich Manevrası bir ilkyardım yöntemidir. Boğaza yabancı bir cisim kaçması sonucunda cismin solunum yolunu tıkamaması için çıkarılması bu manevra ile sağlanır.

Bebek, çocuk ve yetişkinlerde uygulanış yöntemi farklı olan bu ilkyardım adımı yanlış sonuçlara yol açmaması açısından daha önce konuyla ilgili eğitim almış kişiler tarafından uygulanmalıdır.

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Heimlich manevrası nedir, nasıl uygulanır? Heimlich manevrası nasıl yapılır?

Hava yolu tıkanıklığı tam ya da kısmi şekilde gerçekleşebilir. Bu da hastanın bilinç durumunu etkiler buna göre bilinci açık ya da kapalı kişilerde uygulama yöntemi değişir.

Heimlich manevrası nedir, nasıl uygulanır? Heimlich manevrası nasıl yapılır?

HEIMLICH MANEVRASI NASIL YAPILIR?

Bilinci açık kişilerde Heimlich Manevrası şöyle yapılır;

• Hasta ayakta ya da oturur pozisyonda olabilir.

• Hastanın yanında veya arkasında durulur.

• Bir elle göğsü desteklenerek öne eğilmesi sağlanır.

• Diğer elin topuğu ile hızla 5 kez sırtına (kürek kemikleri arasına) süpürür tarzda vurulur.

• Tıkanıklığın açılıp açılmadığına bakılır, açıldıysa işlem durdurulur.

• Tıkanıklık açılmadıysa Heimlich Manevrası yapılır.

• Hastanın arkasından sarılarak gövdesi kavranır.

• Bir elin baş parmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır.

• Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.

• Bu hareket 5-7 kez yabancı cisim çıkıncaya kadar tekrarlanır.

• Tıkanıklık açılmadıysa tekrar sırtına vurulur.

• Bu işlemler 5'er kez olacak şekilde dönüşümlü olarak tekrarlanır.

• Hastanın bilinci kapanırsa, sert zemin üzerine yatırılır.

• Tıbbi yardım istenir.

Heimlich manevrası nedir, nasıl uygulanır? Heimlich manevrası nasıl yapılır?

HEIMLICH MANEVRASI BEBEK

Bebek çok küçük ise ve karından baskı uygulanamıyorsa bebekler için aşağıdaki ilk yardım yönteminin uygulanması gerekir.

• Bebek, ilk yardımcının bir kolu üzerine yüz üstü yatırılır.

• Baş parmak ve diğer parmakların yardımıyla bebeğin çenesi kavranarak yüzüstü pozisyonda öne doğru eğilir.

• Baş-çene pozisyonu korunarak gövdesinden aşağıda bir pozisyonda tutulur.

• Varsa bir sandalyede oturarak uygulanmalıdır.

• 5 kez el topuğu ve bileğinin iç kısmı ile bebeğin sırtına, kürek kemiklerinin arasına hafifçe vurulur. Diğer kolun üzerine başı elle kavranarak sırtüstü çevrilir.

• Yabancı cismin çıkıp çıkmadığına bakılır.

• Çıkmadıysa başı gövdesinden aşağıda olacak şekilde sırtüstü tutulur.

• 5 kez iki parmakla göğüs kemiğinin alt kısmına karın basısı uygulanır.

• Yabancı cisim çıkana kadar devam edilir.

• Tıbbi yardım istenir.

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