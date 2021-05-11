Hekimoğlu yeni bölümde Memoli geri dönüyor! Hekimoğlu final yapacak mı, bitecek mi?

Bu akşam ekrana gelecek olan Hekimoğlu yeni bölüm için geri sayım başladı. Salı akşamları yayınlanan dizide bu hafta Ateş, kendisini ekip kurması için zorlayan İpek'e ufak bir ders veriyor. Ateş'in, mecburiyetten kurduğu ekibe hastalıklarda yardım etmesini değil, angarya işlerini yaptırması İpek'i sinirlendiriyor. Öte yandan Memoli hastaneye dönerek Ateş'in karşısına dikiliyor. Beklenmedik gelişmelerin yaşandığı diziyle alakalı olarak final iddiaları da sosyal medya gündeminde dolaşıyor. Buna göre; Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu final yapacak mı, bitecek mi?