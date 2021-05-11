Hekimoğlu yeni bölümde Memoli geri dönüyor! Hekimoğlu final yapacak mı, bitecek mi?

Kanal D ekranlarında Salı akşamları yayınlanan Hekimoğlu yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Timuçin Esen, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay gibi isimlerin bulunduğu yapıma bu hafta Memoli'nin geri dönüşü damga vuracak. Dizinin takipçileri yapımın kısa süre içerisinde yayın hayatını sonlandıracağına dair söylentilerin detaylarını araştırırken Hekimoğlu final yapacak mı, bitecek mi sorusuna yanıt arıyor. Şu an yayıncı kuruluşundan net bir açıklama gelmese de Hekimoğlu final iddiaları ile ilgili detaylar sorgulanmaya devam ediyor…