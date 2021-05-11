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Haberler Yaşam Hekimoğlu yeni bölümde Memoli geri dönüyor! Hekimoğlu final yapacak mı, bitecek mi?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 15:25

yeni bölümde Memoli geri dönüyor! Hekimoğlu final yapacak mı, bitecek mi?

ekranlarında Salı akşamları yayınlanan yeni bölüm bu akşam izleyiciyle buluşacak. Başrollerinde Timuçin Esen, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay gibi isimlerin bulunduğu yapıma bu hafta Memoli'nin geri dönüşü damga vuracak. Dizinin takipçileri yapımın kısa süre içerisinde yayın hayatını sonlandıracağına dair söylentilerin detaylarını araştırırken Hekimoğlu final yapacak mı, bitecek mi sorusuna yanıt arıyor. Şu an yayıncı kuruluşundan net bir açıklama gelmese de Hekimoğlu final iddiaları ile ilgili detaylar sorgulanmaya devam ediyor…

Hekimoğlu yeni bölümde Memoli geri dönüyor! Hekimoğlu final yapacak mı, bitecek mi?

Bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölüm için geri sayım başladı. Salı akşamları yayınlanan dizide bu hafta Ateş, kendisini ekip kurması için zorlayan İpek'e ufak bir ders veriyor. Ateş'in, mecburiyetten kurduğu ekibe hastalıklarda yardım etmesini değil, angarya işlerini yaptırması İpek'i sinirlendiriyor. Öte yandan Memoli hastaneye dönerek Ateş'in karşısına dikiliyor. Beklenmedik gelişmelerin yaşandığı diziyle alakalı olarak final iddiaları da sosyal medya gündeminde dolaşıyor. Buna göre; Hekimoğlu yeni bölümde neler olacak? Hekimoğlu final yapacak mı, bitecek mi?

Hekimoğlu yeni bölümde Memoli geri dönüyor! Hekimoğlu final yapacak mı, bitecek mi?

HEKİMOĞLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

ATEŞ, İPEK'İ ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDİYOR!

Ateş, kendisini ekip kurması için zorlayan İpek'e ufak bir ders veriyor. Ateş'in, mecburiyetten kurduğu ekibe hastalıklarda yardım etmesini değil, angarya işlerini yaptırması İpek'i sinirlendiriyor. Bu sırada şaşırtan bir olay gerçekleşiyor. Memoli hastaneye dönerek Ateş'in karşısına dikiliyor.

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Hekimoğlu yeni bölümde Memoli geri dönüyor! Hekimoğlu final yapacak mı, bitecek mi?

HEKİMOĞLU FİNAL Mİ YAPACAK, BİTECEK Mİ?

Dizinin biteceğine dair şu an resmi bir açıklama yapılmadı. Buna ek olarak TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, OJO Pictures imzalı mayıs sonunda ekrana veda edecek.

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