Haberler
Yaşam
Her şeyin sebebi bir çöp! Komşular birbirine girdi! 2 çocuk babası Kenan yaşamını yitirdi!
Giriş Tarihi: 14.04.2025 08:47
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
08:48
Her şeyin sebebi bir çöp! Komşular birbirine girdi! 2 çocuk babası Kenan yaşamını yitirdi!
Duyanları hayrete düşüren olay Üsküdar'da meydana geldi. Komşular arasında "Evimin önüne niye çöp attın?" tartışması kısa sürede alevlenerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan 2 çocuk babası Kenan Hamarat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli komşu ise polise teslim oldu.