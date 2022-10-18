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Haberler Yaşam Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ekranlara bomba gibi dönüyor! Yeni rolü için imaj tazeledi, görenleri kendine hayran bıraktı
Giriş Tarihi: 18.10.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 14:45

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ekranlara bomba gibi dönüyor! Yeni rolü için imaj tazeledi, görenleri kendine hayran bıraktı

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizi, sosyal medyaya da damgasını vurmuştu. Genç oyuncu Akın Akınözü, dizide hayat verdiği Miran karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuş ve büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Şimdilerde yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Akınözü, imaj değişikliğine gitti. Sakal ve bıyıklarını kestiren, saçlarını da kısalttıran ünlü oyuncu, yeni tarzıyla da hayranlarından tam not aldı. İşte, Hercai'nin Miran'ı olarak akıllara kazınan Akın Akınözü'nün yeni imajı…

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ekranlara bomba gibi dönüyor! Yeni rolü için imaj tazeledi, görenleri kendine hayran bıraktı

İlk kez Muhteşem Yüzyıl Kösem dizisi ile televizyon ekranlarında boy gösteren Akın Akınözü, daha sonra Arkadaşlar İyidir, Payitaht Abdülhamid ve Aslan Ailem dizilerinde rol aldı.

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ekranlara bomba gibi dönüyor! Yeni rolü için imaj tazeledi, görenleri kendine hayran bıraktı

Asıl çıkışını ise 3 sezon boyunca ATV ekranlarında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran Hercai dizisiyle yaşadı.

Akınözü, başrolünü Ebru Şahin ile paylaştığı dizide hayat verdiği Miran karakteriyle yerli ve yabancı büyük bir hayran kitlesi elde etti.

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Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ekranlara bomba gibi dönüyor! Yeni rolü için imaj tazeledi, görenleri kendine hayran bıraktı

Dizinin final yapmasının ardından bir süre ekranlarda yer almayan Akınözü, daha sonra Star TV'de yayınlanan Kaderimin Oyunu dizisiyle izleyici karşısına çıktı.

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ekranlara bomba gibi dönüyor! Yeni rolü için imaj tazeledi, görenleri kendine hayran bıraktı

Başrolünü Öykü Karayel ve Sarp Apak ile paylaştığı bu dizide, karısı ve iki çocuğunu terk edip başka bir kadınla zengin bir hayat süren Cemal karakterine hayat verdi.

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ekranlara bomba gibi dönüyor! Yeni rolü için imaj tazeledi, görenleri kendine hayran bıraktı

Hercai dizisinde saçları öne doğru taranmış, sakallı ve bıyıklı bir imaja sahip olan oyuncu, genellikle yakası açık gömlekler ya da boğazlı kazaklar giyiyordu.

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