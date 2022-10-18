Haberler Yaşam Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ekranlara bomba gibi dönüyor! Yeni rolü için imaj tazeledi, görenleri kendine hayran bıraktı

Giriş Tarihi: 18.10.2022 14:44 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 14:45

Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü ekranlara bomba gibi dönüyor! Yeni rolü için imaj tazeledi, görenleri kendine hayran bıraktı

ATV ekranlarında yayınlanan Hercai dizisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi görmüştü. Başrollerini Akın Akınözü ve Ebru Şahin'in paylaştığı dizi, sosyal medyaya da damgasını vurmuştu. Genç oyuncu Akın Akınözü, dizide hayat verdiği Miran karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuş ve büyük bir hayran kitlesi kazanmıştı. Şimdilerde yeni dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Akınözü, imaj değişikliğine gitti. Sakal ve bıyıklarını kestiren, saçlarını da kısalttıran ünlü oyuncu, yeni tarzıyla da hayranlarından tam not aldı. İşte, Hercai'nin Miran'ı olarak akıllara kazınan Akın Akınözü'nün yeni imajı…