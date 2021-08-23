Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Heybeliada alev alev yanmıştı! Geriye bu görüntüler kaldı!
Giriş Tarihi: 23.08.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 23.08.2021 16:32

Heybeliada alev alev yanmıştı! Geriye bu görüntüler kaldı!

Heybeliada'da iki gün önce çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında zarar gören alan, havadan görüntülendi. Bu kareler facianın boyutunu gözler önüne serdi

Heybeliada alev alev yanmıştı! Geriye bu görüntüler kaldı!

Heybeliada'da 21 Ağustos'ta ormanlık alanda çıkan, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle aynı gün söndürülen yangının ardından Orman Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı bölgedeki bekleyişi sürüyor.

Heybeliada alev alev yanmıştı! Geriye bu görüntüler kaldı!

Zarar gören alan ile ekiplerin bekleyişi havadan görüntülendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Heybeliada alev alev yanmıştı! Geriye bu görüntüler kaldı!

Öte yandan ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığını belirten pankartlar birçok yere asılırken, vatandaşların hazırladığı su dolu şişeler de yol kenarında bekletiliyor.

Heybeliada alev alev yanmıştı! Geriye bu görüntüler kaldı!

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ormanlık alandaki yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma Adalar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla devam ediyor.

Heybeliada alev alev yanmıştı! Geriye bu görüntüler kaldı!

Ekipler, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait kamera görüntülerini izleyip, görgü tanıklarının ifadelerini alıyor.

SON DAKİKA