Heybeliada alev alev yanmıştı! Geriye bu görüntüler kaldı!

Heybeliada'da 21 Ağustos'ta ormanlık alanda çıkan, karadan ve havadan yapılan müdahalelerle aynı gün söndürülen yangının ardından Orman Genel Müdürlüğü ile itfaiye ekiplerinin tedbir amaçlı bölgedeki bekleyişi sürüyor.