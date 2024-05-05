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HIDIRELLEZ MESAJLARI 2024 GÜNDEMDE || Hıdırellez coşkusunda yükselen mesajlar ve dilekler! Sağlık, mutluluk, barış, huzur...
Giriş Tarihi: 05.05.2024 01:35
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024
01:35
HIDIRELLEZ MESAJLARI 2024 GÜNDEMDE || Hıdırellez coşkusunda yükselen mesajlar ve dilekler! Sağlık, mutluluk, barış, huzur...
Hıdırellez, Anadolu'nun köklü geleneklerinden biri olarak her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan önemli bir gün. Baharın gelişini müjdeleyen ve duaların kabul olduğuna inanılan Hıdırellez, her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanırken, bu özel gün beraberinde umutları ve dilekleri de getiriyor. İşte, Hıdırellez coşkusunda yükselen dilekler ve güzel mesajlar!