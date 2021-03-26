Hikayesi herkesi şaşırttı! Ebeydi profesör oldu!

'EBE FİGÜRÜ,TÜRK FİLMLERİNDE KÖTÜYDÜ'

Prof. Dr. Sayıner, "Sağlık Meslek Lisesi'ne gitmeden önce ablamın ve yengemin doğumuna şahit oldum. İkisi de ebeyle evde doğurdu. Ebe onları sallıyordu, bir şeyler yaptırıyordu. Küçüktüm, çok enteresan geldi. Türk filmlerinde de ebe figürü, hep kötüydü. Bunların hepsi birleşince ebelikten çocukluğumda hoşlanmamıştım. Ancak küçük yaşta hayata atıldım ve Sağlık Meslek Lisesi'ni bitirdim. Mezun olunca da Şişli Etfal Hastanesi'nde göreve başladım. O dönem hemşirelikte yüksek öğrenim yoktu. Ben de 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksek Okulu'nda okumaya başladım. Sonra yüksek lisans için Marmara Üniversitesi Kadın Sağlığı Hemşireliği Bölümü'nde okudum. Çünkü ebelikte yüksek lisans ve doktora programı yoktu. Doktoramı da Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşirelik bölümünde yaptım. Ülkemizde 2013 yılından sonra ebelikte akademik kariyer yapılmaya başlandı. Ben de mesleği daha ileri düzeye çıkmasına katkıda bulunmak için akademik kariyer yapıp, bilimsel çalışmaya yöneldim. Toplumun ve meslektaşlarımın daha fazla eğitime ihtiyacı olduğunu gördüm. Şimdi 'İyi ki ebe olmuşum. İyi ki mesleğimizi bilimsel ve akademik olarak iyi bir noktaya getirmişiz' diyorum" ifadelerini kullandı.