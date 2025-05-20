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HMGS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:26
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
11:26
HMGS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?
27 Nisan'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na (HMGS) katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Binlerce kişinin katılım sağladığı sınavın ardından gözler ÖSYM'nin takvimine çevrildi. 2025 yılı sınav takvimine göre, HMGS sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. Peki, HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?