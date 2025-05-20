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Haberler Yaşam HMGS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 20.05.2025 11:26 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 11:26

HMGS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

27 Nisan'da ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı'na (HMGS) katılan adaylar, sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Binlerce kişinin katılım sağladığı sınavın ardından gözler ÖSYM'nin takvimine çevrildi. 2025 yılı sınav takvimine göre, HMGS sonuçlarının ilan edileceği tarih belli oldu. Peki, HMGS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

HMGS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 HMGS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Bu yıl 17 ilde ve 18 sınav merkezinde yapılan HMGS sınavına toplamda 5.912 aday başvurdu. 27 Nisan'da gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, sonuçların ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden açıklanmasını bekliyor. Peki, 2025 HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar duyuruldu mu? İşte detaylar...

HMGS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 HMGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Adalet Bakanlığı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS), 27 Nisan tarihinde gerçekleştirildi.

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, bu sınavın sonuçları 22 Mayıs 2025 tarihinde açıklanacak.

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HMGS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

SINAVA 5 BİN 912 ADAY BAŞVURMUŞTU
Adaylara 155 dakika cevaplama süresi verildi. 5 bin 912 adayın başvurduğu, 17 il ve 18 sınav merkezinde düzenlenen sınav için 22 bina ve 238 salon kullanıldı.

HMGS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

HMGS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
Adaylar, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçlarına 22 Mayıs'ta ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden ulaşabilecek.

HMGS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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