HMGS SONUÇLARI İÇİN GERİ SAYIM! ÖSYM ile Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 HMGS sınav sonuçları için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Bu yıl 17 ilde ve 18 sınav merkezinde yapılan HMGS sınavına toplamda 5.912 aday başvurdu. 27 Nisan'da gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, sonuçların ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama ekranı üzerinden açıklanmasını bekliyor. Peki, 2025 HMGS sonuçları ne zaman açıklanacak, sonuçlar duyuruldu mu? İşte detaylar...