HMGS/1 BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA: 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM, 2025-HMGS/1 başvuru süreci için duyuru yayımladı. 2025-HMGS/1 başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlıyor. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce, sınav kılavuzunu dikkatlice okumaları ve incelemeleri büyük önem taşıyor. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman gerçekleştirilecek?, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? İşte, ayrıntılar...