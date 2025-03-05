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HMGS/1 BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA: 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
11:39
HMGS/1 BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA: 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?
2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) için başvuru kılavuzu yayımlandı. Adaylar, başvurularını 5 Mart 2025 itibarıyla, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecekler. Ayrıca, başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabilir. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?