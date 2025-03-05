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Haberler Yaşam HMGS/1 BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA: 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 05.03.2025 11:39 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 11:39

HMGS/1 BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA: 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1) için başvuru kılavuzu yayımlandı. Adaylar, başvurularını 5 Mart 2025 itibarıyla, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden gerçekleştirebilecekler. Ayrıca, başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabilir. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

HMGS/1 BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA: 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

ÖSYM, 2025-HMGS/1 başvuru süreci için duyuru yayımladı. 2025-HMGS/1 başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlıyor. Adayların başvuru işlemine geçmeden önce, sınav kılavuzunu dikkatlice okumaları ve incelemeleri büyük önem taşıyor. Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman gerçekleştirilecek?, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı başvuruları nereden ve nasıl yapılacak? İşte, ayrıntılar...

HMGS/1 BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA: 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

HMGS/1 BAŞVURULARI BAŞLADI!

2025 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavına başvurular, 5-17 Mart 2025 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda yapılacaktır.

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HMGS/1 BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA: 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

BAŞVURU EKRANI

Adaylar, başvurularını 5 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tradresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecektir.

2025-HMGS/1 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

HMGS/1 BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA: 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

2025-HMGS/1 NE ZAMAN YAPILACAK?
2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/1), 27 Nisan 2025 tarihinde uygulanacaktır.

HMGS/1 BAŞVURU KILAVUZU YAYINDA: 2025 Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ne zaman, başvuru tarihleri belli oldu mu?

HGMS NEDİR?
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı, hâkim adaylığı sınavına girmek ve avukatlık veya noterlik stajına başlayabilmek için 7188 sayılı kanun ile 24 Ekim 2019'da yürürlüğe giren bir ön eleme sınavdır.