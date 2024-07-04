MİLLİ MAÇ! Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım EURO 2024’te Türkiye’yi çeyrek finale taşıdı!

Hollanda Türkiye maçı tarihi için nefesler tutuldu. Yarı final bileti almak için yeniden mücadele edecek Milli Takım Almanya'da süren Avrupa Şampiyonası'nda iddiasını sürdürüyor. Çeyrek final eşleşmeleri futbolseverlerin gündemindeki yerini alırken kırmızı beyazlılar bu kez nasıl bir strateji ile sahada olacak merak konusu. Peki; EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?