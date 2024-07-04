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MİLLİ MAÇ! Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım EURO 2024'te Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 04.07.2024
10:03
A Milli Takım son 16 turunda karşılaştığı Avusturya karşısında başarılı bir oyun ortaya koyarak Türkiye'yi EURO 2024'te çeyrek finale taşıdı. Maçtaki iki golü atan Merih Demiral'ın yıldızı parlarken maça kaleci Mert Günok'un kritik kurtarışı damga vurdu. Romanya'yı eleyen Hollanda ile eşleşen Ay-yıldızlılar Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Peki; Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...