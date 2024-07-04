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Haberler Yaşam MİLLİ MAÇ! Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım EURO 2024'te Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı!
Giriş Tarihi: 04.07.2024 10:03 Güncelleme Tarihi: 04.07.2024 10:03

MİLLİ MAÇ! Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım EURO 2024'te Türkiye'yi çeyrek finale taşıdı!

A Milli Takım son 16 turunda karşılaştığı Avusturya karşısında başarılı bir oyun ortaya koyarak Türkiye'yi EURO 2024'te çeyrek finale taşıdı. Maçtaki iki golü atan Merih Demiral'ın yıldızı parlarken maça kaleci Mert Günok'un kritik kurtarışı damga vurdu. Romanya'yı eleyen Hollanda ile eşleşen Ay-yıldızlılar Montella yönetiminde hazırlıklarını sürdürüyor. Peki; Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, milli maç hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...

MİLLİ MAÇ! Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım EURO 2024’te Türkiye’yi çeyrek finale taşıdı!

Hollanda Türkiye maçı tarihi için nefesler tutuldu. Yarı final bileti almak için yeniden mücadele edecek Milli Takım Almanya'da süren Avrupa Şampiyonası'nda iddiasını sürdürüyor. Çeyrek final eşleşmeleri futbolseverlerin gündemindeki yerini alırken kırmızı beyazlılar bu kez nasıl bir strateji ile sahada olacak merak konusu. Peki; EURO 2024 çeyrek finalinde Hollanda Türkiye milli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MİLLİ MAÇ! Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım EURO 2024’te Türkiye’yi çeyrek finale taşıdı!

TÜRKİYE ÇEYREK FİNALDE!

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile eşleşen Türkiye, 2-1 skorla çeyrek final biletini kaptı. Merih Demiral maçın ilk saniyelerinde attığı gol ile Türkiye'yi öne geçirdi.

İkinci gol de Merih'ten geldi ve Türkiye çeyrek final maçına adını yazdırdı.

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MİLLİ MAÇ! Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım EURO 2024’te Türkiye’yi çeyrek finale taşıdı!

MERT GÜNOK DAMGA VURDU!

Maçın skoru 2-1 olduğunda Türkiye dakikaları sayarken kritik bir pozisyonda gole çıkan Avusturya Mert Günok engeline takıldı. Şampiyonaya damga vuran kurtarışı ile beraberlik skoruna izin vermeyen Günok'un yıldızı parladı.

MİLLİ MAÇ! Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım EURO 2024’te Türkiye’yi çeyrek finale taşıdı!

HOLLANDA TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye çeyrek final maçında Hollanda karşısında olacak. EURO 2024 Hollanda Türkiye maçı 6 Temmuz günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 22.00'de başlayacak.

MİLLİ MAÇ! Hollanda Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? A Milli Takım EURO 2024’te Türkiye’yi çeyrek finale taşıdı!

MİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?

Önceki maçlarda olduğu üzere Hollanda Türkiye maçı da TRT 1 ekranlarında yayımlanacak.

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