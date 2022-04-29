Haberler Yaşam Hostesler gördükleriyle şoka uğradı! Uçaktaki diğer yolculara aldırmadan yaptılar

Giriş Tarihi: 29.04.2022 21:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2022 21:52

Hostesler gördükleriyle şoka uğradı! Uçaktaki diğer yolculara aldırmadan yaptılar

Uçaktan sosyal medya mecrasına düşen bu görüntüler şaşkına çevirecek cinsten! Hostesleri çıldırtan anlar. Uçaklar kimileri için korkutucu kimileri içinse bunaltıcı olabiliyor. Uçak korkusu ile baş etmek hiç de kolay değil. Öte yandan bu yolculuklardaki kural ve kaideler diğer yolculuklara oranla daha sık oluyor. Fakat bunun farkında olmayan kimi insanlar şoke edecek manzaralar ortaya çıkarıyor. Kimi yolcuların umursamazlıkları ve inanılmaz rahatlıkları haberlere konu oluyor. Göreceğiniz bu görüntüler tam anlamıyla şoke edecek cinsten!