Hostesler şoka uğradı! Uçaktaki diğer yolculara aldırmadan...

Uçakta olduklarının farkında değilmiş gibi öyle şeyler yaptılar ki... Uçaklar kimileri için korkutucu kimileri içinse bunaltıcı olabiliyor. Yine de yolculuklar sırasında belli kural ve kaidelere uyulması konusunda hostesler sık sık uyarıda bulunulur. Ne yazık ki bazı yolcular bu konuda uyumlu davranmamakta ısrarcı davranıyor. Kimi yolcuların umursamazlıkları ve inanılmaz rahatlıkları haberlere konu oluyor. Son yıllarda sosyal medyanın da artmasıyla artık her yapılan ilginçlik dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Göreceğiniz bu görüntüler tam anlamıyla şoke edecek cinsten!