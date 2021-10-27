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Haberler Yaşam Hostesler şoka uğradı! Uçaktaki diğer yolculara aldırmadan...
Giriş Tarihi: 27.10.2021 10:22 Güncelleme Tarihi: 27.10.2021 10:28

Hostesler şoka uğradı! Uçaktaki diğer yolculara aldırmadan...

Uçakta olduklarının farkında değilmiş gibi öyle şeyler yaptılar ki... Uçaklar kimileri için korkutucu kimileri içinse bunaltıcı olabiliyor. Yine de yolculuklar sırasında belli kural ve kaidelere uyulması konusunda hostesler sık sık uyarıda bulunulur. Ne yazık ki bazı yolcular bu konuda uyumlu davranmamakta ısrarcı davranıyor. Kimi yolcuların umursamazlıkları ve inanılmaz rahatlıkları haberlere konu oluyor. Son yıllarda sosyal medyanın da artmasıyla artık her yapılan ilginçlik dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Göreceğiniz bu görüntüler tam anlamıyla şoke edecek cinsten!

Hostesler şoka uğradı! Uçaktaki diğer yolculara aldırmadan...

Bu görüntüler rahatsız edici olabilir ama hepsi gerçek!

Hostesler şoka uğradı! Uçaktaki diğer yolculara aldırmadan...

Uçak yolculukları sırasında çekilen bu karelerin arasında neler yok ki!

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Hostesler şoka uğradı! Uçaktaki diğer yolculara aldırmadan...

Adeta uçakta yapmadıkları şey kalmadı.

Hostesler şoka uğradı! Uçaktaki diğer yolculara aldırmadan...

Rahatlıkları ve umursamazlıkları sinir bozacak cinsten!

Hostesler şoka uğradı! Uçaktaki diğer yolculara aldırmadan...

İşte sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan ve görünce sizleri de büyük bir şoka uğratacak uçak manzaraları!

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