Hukuk öğrencisinden akılalmaz vurgun! Utanmadı bir de mağdurlarla alay etti: Uykum geldi, gidin...
Giriş Tarihi: 12.12.2025 10:35
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:39
Bursa'da 20 yaşındaki hukuk öğrencisinin ev hayali kuran vatandaşlara kurduğu tuzak şaşkına çevirdi. Kurduğu sahte siteyle vurgun yapan genç kız 10 günlük takip sonrası kıskıvrak yakalandı. Hukuk fakültesi ikinci sınıf öğrencisinin pişkin sözleri de pes dedirtti.