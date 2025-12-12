Hukuk öğrencisinden akılalmaz vurgun! Utanmadı bir de mağdurlarla alay etti: Uykum geldi, gidin...

UTANMADI BİR DE MAĞDURLARLA ALAY ETTİ!

E.A., mağdurları bu kez de "Başvurunuz askıya alındı, açıklama yapmadığınız için yeniden ödeme gerekiyor" diyerek ikinci kez dolandırdı. Dolandırıldığını fark eden vatandaşlar tekrar aradığında ise genç kadının, "Gidin polise şikâyet edin, benim uykum geldi, uyku saatim" diyerek telefonu kapattığı belirlendi.