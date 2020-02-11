Hurda aracın değeri dudak uçuklatıyor! 1200 TL'ye aldığı arabanın değeri şuan tam 8 milyon
Hurda aracın değeri dudak uçuklatıyor! 1200 TL'ye aldığı arabanın değeri şuan tam 8 milyon
Bir zamanlar oldukça popüler ve güzel olan, fakat şimdilerde çürümeye bırakılmış olan arabalar dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde yer alıyor. Bazı insanlar ise bu araçların kaderini değiştiriyor. Eski hurdaları alıp, yenileyerek sanat eserine dönüştürüyorlar. Ünlü modifiye uzmanı JF Launier de böyle bir işe imza attı. Çok ucuza aldığı ve kimsenin yüzüne bakmadığı aracı yeniledi, şimdi araba için 8 milyon lira istiyor!
Giriş Tarihi: 11.02.2020
20:57
Güncelleme Tarihi: 11.02.2020
20:59
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ