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  • Hurda aracın değeri dudak uçuklatıyor! 1200 TL'ye aldığı arabanın değeri şuan tam 8 milyon

Hurda aracın değeri dudak uçuklatıyor! 1200 TL'ye aldığı arabanın değeri şuan tam 8 milyon

Bir zamanlar oldukça popüler ve güzel olan, fakat şimdilerde çürümeye bırakılmış olan arabalar dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde yer alıyor. Bazı insanlar ise bu araçların kaderini değiştiriyor. Eski hurdaları alıp, yenileyerek sanat eserine dönüştürüyorlar. Ünlü modifiye uzmanı JF Launier de böyle bir işe imza attı. Çok ucuza aldığı ve kimsenin yüzüne bakmadığı aracı yeniledi, şimdi araba için 8 milyon lira istiyor!

Giriş Tarihi: 11.02.2020 20:57 Güncelleme Tarihi: 11.02.2020 20:59
Hurda aracın değeri dudak uçuklatıyor! 1200 TL'ye aldığı arabanın değeri şuan tam 8 milyon

Modifiye uzmanı JF Launier sadece 1.200 TL'ye satın aldığı bir araca binlerce dolar harcayarak öyle bir hale getirdi ki...

Hurda aracın değeri dudak uçuklatıyor! 1200 TL'ye aldığı arabanın değeri şuan tam 8 milyon

Amerika'nın en ünlü oto modifiye uzmanları arasında yer alan JF Launier, sadece yaklaşık 1200 liraya aldığı otomobili için 300 bin dolar para harcadı. İşte aracın ilk hali bu. Çürümüş ve kullanılmaz halde.

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Hurda aracın değeri dudak uçuklatıyor! 1200 TL'ye aldığı arabanın değeri şuan tam 8 milyon

Tüm her şeye rağmen Launier, hurda arabayla aylarca uğraştı. Tekrardan yaptığı otomobile biçilen fiyat ise yaklaşık 8 milyon lira. İşte o efsane otomobilin kare kare ortaya çıkışı...

Hurda aracın değeri dudak uçuklatıyor! 1200 TL'ye aldığı arabanın değeri şuan tam 8 milyon
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Hurda aracın değeri dudak uçuklatıyor! 1200 TL'ye aldığı arabanın değeri şuan tam 8 milyon
Hurda aracın değeri dudak uçuklatıyor! 1200 TL'ye aldığı arabanın değeri şuan tam 8 milyon
Hurda aracın değeri dudak uçuklatıyor! 1200 TL'ye aldığı arabanın değeri şuan tam 8 milyon
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