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Hurda aracın değeri dudak uçuklatıyor! 1200 TL'ye aldığı arabanın değeri şuan tam 8 milyon

Hurda aracın değeri dudak uçuklatıyor! 1200 TL'ye aldığı arabanın değeri şuan tam 8 milyon

Bir zamanlar oldukça popüler ve güzel olan, fakat şimdilerde çürümeye bırakılmış olan arabalar dünyanın birçok ülkesinde ve şehrinde yer alıyor. Bazı insanlar ise bu araçların kaderini değiştiriyor. Eski hurdaları alıp, yenileyerek sanat eserine dönüştürüyorlar. Ünlü modifiye uzmanı JF Launier de böyle bir işe imza attı. Çok ucuza aldığı ve kimsenin yüzüne bakmadığı aracı yeniledi, şimdi araba için 8 milyon lira istiyor!