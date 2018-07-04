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la öyle bir şey yaptı ki! Dakikalar sonra ortaya çıkana inanamayacaksınız

Böyle göründüğüne bakmayın. Bakın Mercedes'in bile aklına gelmeyeni Rus mühendis ne hale getirecek?

Giriş Tarihi: 04.07.2018 18:45 Güncelleme Tarihi: 04.07.2018 18:52
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la öyle bir şey yaptı ki! Dakikalar sonra ortaya çıkana inanamayacaksınız
Hurda araçla öyle bir şey yaptı ki! Dakikalar sonra ortaya çıkana inanamayacaksınız

Böyle göründüğüne bakmayın. Bakın Mercedes'in bile aklına gelmeyeni Rus mühendis ne hale getirecek?

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la öyle bir şey yaptı ki! Dakikalar sonra ortaya çıkana inanamayacaksınız
Hurda araçla öyle bir şey yaptı ki! Dakikalar sonra ortaya çıkana inanamayacaksınız

'da yaşayan makine mühendisi Ilya Belyakov'un aklına sıradışı bir şey geldi ve arabasını değiştirip yepyeni bir tasarım ortaya çıkarmaya karar verdi.

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la öyle bir şey yaptı ki! Dakikalar sonra ortaya çıkana inanamayacaksınız
Hurda araçla öyle bir şey yaptı ki! Dakikalar sonra ortaya çıkana inanamayacaksınız

Rus mühendis uzunca bir süre vaktini bu 'canavar'a ayırdı.

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la öyle bir şey yaptı ki! Dakikalar sonra ortaya çıkana inanamayacaksınız
Hurda araçla öyle bir şey yaptı ki! Dakikalar sonra ortaya çıkana inanamayacaksınız

Yerden 1.5 metre uzunlukta olan ve ağırlığı 3 tonu bulan aracın bir benzeri dünyada yok.

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la öyle bir şey yaptı ki! Dakikalar sonra ortaya çıkana inanamayacaksınız
Hurda araçla öyle bir şey yaptı ki! Dakikalar sonra ortaya çıkana inanamayacaksınız

Aracı günlük trafiğe sokmayı tercih etmeyen mühendis, bu araç ile 140 km/s hıza ulaşabiliyor.

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la öyle bir şey yaptı ki! Dakikalar sonra ortaya çıkana inanamayacaksınız
Hurda araçla öyle bir şey yaptı ki! Dakikalar sonra ortaya çıkana inanamayacaksınız

Ancak bu canavarı kullanmanın bedeli de ağır. Yaktığı benzin 100 km'de 25 litreyi buluyor.

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la öyle bir şey yaptı ki! Dakikalar sonra ortaya çıkana inanamayacaksınız
Hurda araçla öyle bir şey yaptı ki! Dakikalar sonra ortaya çıkana inanamayacaksınız

Özel yarışmalarda bir çok kupaya sahip olan ve MERCO-GAZ 149-66 ismini taşıyan bu özel Mercedes modeli hurdalıktan çıkan bir otomobilin geldiği son noktayı gösteriyor.

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