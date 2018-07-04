Hurda araçla öyle bir şey yaptı ki! Dakikalar sonra ortaya çıkana inanamayacaksınız

Böyle göründüğüne bakmayın. Bakın Mercedes'in bile aklına gelmeyeni Rus mühendis ne hale getirecek? Böyle göründüğüne bakmayın. Bakın Mercedes'in bile aklına gelmeyeni Rus mühendis ne hale getirecek? Rusya'da yaşayan makine mühendisi Ilya Belyakov'un aklına sıradışı bir şey geldi ve arabasını değiştirip yepyeni bir tasarım ortaya çıkarmaya karar verdi. Rus mühendis uzunca bir süre vaktini bu 'canavar'a ayırdı. Yerden 1.5 metre uzunlukta olan ve ağırlığı 3 tonu bulan aracın bir benzeri dünyada yok. Aracı günlük trafiğe sokmayı tercih etmeyen mühendis, bu araç ile 140 km/s hıza ulaşabiliyor. Ancak bu canavarı kullanmanın bedeli de ağır. Yaktığı benzin 100 km'de 25 litreyi buluyor. Özel yarışmalarda bir çok kupaya sahip olan ve MERCO-GAZ 149-66 ismini taşıyan bu özel Mercedes modeli hurdalıktan çıkan bir otomobilin geldiği son noktayı gösteriyor.