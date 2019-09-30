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  • Hurda araçların son hali şok etti! Öyle şeyler yapıyor ki, görenler şaşkına dönüyor...

araçların son hali şok etti! Öyle şeyler yapıyor ki, görenler şaşkına dönüyor...

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Doğuş Akbaş hurdaya ayrılan minibüs tipi araçları şahesere dönüştürüyor. Ülkenin dört bir yanından siperiş yağan araçları almak isteyenler Doğuş Akbaş'ın telefonlarını adeta kiliyliyor. İşte görenlerin büyülendiği o araçlar ve yapımm aşamaları...

Giriş Tarihi: 30.09.2019 19:04 Güncelleme Tarihi: 30.09.2019 19:15
Hurda araçların son hali şok etti! Öyle şeyler yapıyor ki, görenler şaşkına dönüyor...

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Doğuş Akbaş isimli vatandaş trafikten çıkarılan minibüs tipi araçlara öyle şeyler yapıyor ki, görenler şaşkına dönüyor. Adeta bir fabrika gibi çalışan Akbaş, elin,i attığı aracı sanat eserine dönüştürüyor. İşte son hallerini görenlerin gözlerine inanamadığı o araçlara ilişkin kareler...

Hurda araçların son hali şok etti! Öyle şeyler yapıyor ki, görenler şaşkına dönüyor...

Zonguldak'ta, seyyar köfte aracı haline getirdiği minibüsün satışı için verdiği ilanın yoğun talep görmesi üzerine bunun üretimini yapmaya karar veren Doğuş Akbaş, trafikten çekilen araçları yeniden tasarlayarak hizmete sunuyor...

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Hurda araçların son hali şok etti! Öyle şeyler yapıyor ki, görenler şaşkına dönüyor...

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, satın aldığı minibüsü yeniden tasarlayarak arkadaşlarıyla seyyar köfte aracına dönüştüren Doğuş Akbaş, şimdilerde üretimini yaptığı araçları Türkiye'nin dört bir yanına satıyor...

Hurda araçların son hali şok etti! Öyle şeyler yapıyor ki, görenler şaşkına dönüyor...

İlçede ikamet eden Akbaş, 7 yıl önce iş aradığı dönemde arkadaşlarıyla köfte satmaya karar verdi. Bunun için trafikten çekilen bir minibüsü satın alarak seyyar köfte aracına dönüştüren Akbaş, bir süre köfte satışı yaptı...

Hurda araçların son hali şok etti! Öyle şeyler yapıyor ki, görenler şaşkına dönüyor...

Daha sonra başka bir iş için aracı satmak üzere ilan veren Akbaş, gelen yoğun talep nedeniyle arkadaşlarıyla seyyar köfte aracı üretmeye karar verdi...

Hurda araçların son hali şok etti! Öyle şeyler yapıyor ki, görenler şaşkına dönüyor...

Trafikten çekilen araçları sahiplerinden satın alan Akbaş, 5 kişilik bir ekiple araçların söküm ve boyama işlemlerinin yanı sıra demir profil ve ahşapla iç dekorasyonunu yapıyor...

Hurda araçların son hali şok etti! Öyle şeyler yapıyor ki, görenler şaşkına dönüyor...

Mutfak tezgahı, dolap, masa ve oturma yerinin bulunduğu araçların muayenesini, ruhsatını ve sigortasını yaptırmasının ardından trafiğe hazır hale getiren Akbaş, aracı 30-35 bin liraya satışa sunuyor...

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