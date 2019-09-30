Hurda araçların son hali şok etti! Öyle şeyler yapıyor ki, görenler şaşkına dönüyor...
Hurda araçların son hali şok etti! Öyle şeyler yapıyor ki, görenler şaşkına dönüyor...
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Doğuş Akbaş hurdaya ayrılan minibüs tipi araçları şahesere dönüştürüyor. Ülkenin dört bir yanından siperiş yağan araçları almak isteyenler Doğuş Akbaş'ın telefonlarını adeta kiliyliyor. İşte görenlerin büyülendiği o araçlar ve yapımm aşamaları...
Giriş Tarihi: 30.09.2019
19:04
Güncelleme Tarihi: 30.09.2019
19:15