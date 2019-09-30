Hurda araçların son hali şok etti! Öyle şeyler yapıyor ki, görenler şaşkına dönüyor...

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaşayan Doğuş Akbaş isimli vatandaş trafikten çıkarılan minibüs tipi araçlara öyle şeyler yapıyor ki, görenler şaşkına dönüyor. Adeta bir fabrika gibi çalışan Akbaş, elin,i attığı hurda aracı sanat eserine dönüştürüyor. İşte son hallerini görenlerin gözlerine inanamadığı o araçlara ilişkin kareler...