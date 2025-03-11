Haberler
Yaşam
HURDA TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ DETAYLARI: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, düzenleme yürürlüğe girdi mi?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
15:43
HURDA TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ DETAYLARI: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, düzenleme yürürlüğe girdi mi?
2000 model ve daha eski araçları kapsayan hurda teşvikiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 3 milyondan fazla araç sahibini kapsayan kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, 25 yaş ve üzeri araç sahipleri eski araçlarını hurdaya ayırarak ÖTV indiriminden yararlanarak sıfır kilometre araç satın alabilecek.. Bu düzenleme, eski araçların geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve çevre dostu yerli üretim araçlarının satışını artırmayı hedefliyor. Peki, hurda teşviki Meclis'ten geçti mi? Hurda teşviki ÖTV indirimi kapsamına hangi araçlar giriyor? İşte detaylar…