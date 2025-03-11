Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam HURDA TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ DETAYLARI: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, düzenleme yürürlüğe girdi mi?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 15:43 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 15:43

HURDA TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ DETAYLARI: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, düzenleme yürürlüğe girdi mi?

2000 model ve daha eski araçları kapsayan hurda teşvikiyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. 3 milyondan fazla araç sahibini kapsayan kanun teklifinin kabul edilmesi halinde, 25 yaş ve üzeri araç sahipleri eski araçlarını hurdaya ayırarak ÖTV indiriminden yararlanarak sıfır kilometre araç satın alabilecek.. Bu düzenleme, eski araçların geri dönüşümünü teşvik etmeyi ve çevre dostu yerli üretim araçlarının satışını artırmayı hedefliyor. Peki, hurda teşviki Meclis'ten geçti mi? Hurda teşviki ÖTV indirimi kapsamına hangi araçlar giriyor? İşte detaylar…

HURDA TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ DETAYLARI: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, düzenleme yürürlüğe girdi mi?

25 yaş ve üzeri araç sahiplerini yakından ilgilendiren hurda teşvikiyle ilgili yeni gelişmeler gündemde. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifi kapsamında, 2000 model ve daha eski araç sahiplerine bir defaya mahsus sıfır araç alımında ÖTV indirimi sağlanması öngörülüyor. Bu teşvik, çevreyi koruma, eski araçların geri dönüşümünü teşvik etme ve trafikte güvenliği artırma amacı taşıyor. . Peki; Hurda teşviki ÖTV indirimi kapsamına hangi araçlar giriyor, Meclis'ten geçti mi? İşte, detaylar.

HURDA TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ DETAYLARI: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, düzenleme yürürlüğe girdi mi?

HURDA TEŞVİKİ MECLİS'E SUNULDU!

25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte aracını dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

Uygulama için söz konusu yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Meclis'in bu yönde bir karar adım atmayacağı henüz bilinmiyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
HURDA TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ DETAYLARI: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, düzenleme yürürlüğe girdi mi?

YASA 3 MİLYONDAN FAZLA ARACI KAPSIYOR

TBMM'ye sunulan hurda teşviki teklifi, 2000 model ve daha eski araç sahiplerine önemli bir fırsat sunuyor. Eğer teklif kabul edilirse, vatandaşlar eski araçlarını hurdaya çıkararak, ÖTV ödemeden sıfır kilometre araç sahibi olabilecek. 25 yaş üstü araç sahiplerini ilgilendiren düzenleme, 3 milyondan fazla kişiyi kapsıyor.

HURDA TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ DETAYLARI: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, düzenleme yürürlüğe girdi mi?

Teşvik, araç sahiplerine sadece bir kereye mahsus hak tanıyor. Bu teklif, hem trafikteki yaşlı araçların azaltılmasını hem de çevre dostu ve güvenli araçların yaygınlaşmasını hedefliyor.

HURDA TEŞVİKİ DÜZENLEMESİ DETAYLARI: Hurda teşviki ÖTV indirimine hangi araçlar giriyor, düzenleme yürürlüğe girdi mi?

HURDA TEŞVİKİ İLE ÖTV'SİZ HANGİ ARAÇLAR ALINABİLECEK?
Teklif ile 25 yaş ve üzeri taşıtların yenilenerek ekonomiye kazandırılması, bu araçların ithalatının azaltılması, akaryakıt israfının önlenmesi ve çevre kirliliğinin engellenmesi amaçlanıyor. Gerekçe olarak ise şu açıklama yapıldı: "TÜİK verilerine göre, 2023 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 28 milyon 740 bin 492 olarak açıklanmış, bu sayı 2024 yılının Ağustos ayında 30 milyonu aşmıştır. Ayrıca, TÜİK'e göre Türkiye'deki trafiğe kayıtlı araçların yaş ortalaması 14,5 olarak hesaplanmıştır. Araç sayısının yüzde 25'lik kısmı ise 21 yaşından büyük taşıtlardan oluşmaktadır.

Yaşlı araçlar, bakım ve onarım masrafları açısından yük oluşturmakta, aynı zamanda trafikte can ve mal kaybına yol açabilecek tehlikeler arz edebilmektedir. Bunun yanı sıra çevreye ve ekonomiye de zarar vermektedirler. Bu nedenle, 25 yaş ve üzeri araçların geri dönüşüme kazandırılması, hem ekonomik hem de çevre güvenliği açısından büyük önem taşımaktadır.