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Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 11:36

Hurda teşviki ÖTV indirimi kapsamına hangi araçlar giriyor? Meclis'ten geçti mi? İşte 2025 hurda teşviki düzenlemesi detayları

2000 model ve daha eski araçları kapsayan hurda teşvikiyle ilgili kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Teklifin kabul edilmesi halinde, 25 yaş ve üzeri araç sahipleri eski araçlarını hurdaya ayırarak ÖTV indiriminden yararlanarak sıfır kilometre araç satın alabilecek. Otomotiv sektöründe büyük heyecan yaratan bu gelişme sonrası, milyonlarca araç sahibi hurda teşviki ÖTV indirimi ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, hurda teşviki Meclis'ten geçti mi? Hurda teşviki ÖTV indirimi kapsamına hangi araçlar giriyor? İşte detaylar…

Hurda teşviki ÖTV indirimi kapsamına hangi araçlar giriyor? Meclis’ten geçti mi? İşte 2025 hurda teşviki düzenlemesi detayları

25 yaş ve üzeri araç sahiplerini ilgilendiren hurda teşviki ile ilgili yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan kanun teklifi kapsamında, 2000 model ve daha eski araç sahiplerine bir defaya mahsus sıfır araç alımında ÖTV indirimi sağlanması planlanıyor. Bu düzenleme ile çevreyi koruma ve trafikte güvenliği artırma hedefleniyor. Peki; Hurda teşviki ÖTV indirimi kapsamına hangi araçlar giriyor, Meclis'ten geçti mi? İşte, detaylar.

Hurda teşviki ÖTV indirimi kapsamına hangi araçlar giriyor? Meclis’ten geçti mi? İşte 2025 hurda teşviki düzenlemesi detayları

HURDA TEŞVİKİ MECLİS'E SUNULDU!

25 yaş ve üstü araçların yenilenerek ekonomiye kazandırılması amaçlanan teklifte aracını dönüşüme verenlere bir defalığa mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilmiş olmak kaydıyla alacakları yeni araçlar için Özel Tüketim Vergisi'nden muaf tutulması talep edildi.

Uygulama için söz konusu yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesi ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Meclis'in bu yönde bir karar adım atmayacağı henüz bilinmiyor.

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Hurda teşviki ÖTV indirimi kapsamına hangi araçlar giriyor? Meclis’ten geçti mi? İşte 2025 hurda teşviki düzenlemesi detayları

YASA 3 MİLYONDAN FAZLA ARACI KAPSIYOR

TBMM'ye sunulan hurda teşviki teklifi, 2000 model ve daha eski araç sahiplerine önemli bir fırsat sunuyor. Eğer teklif kabul edilirse, vatandaşlar eski araçlarını hurdaya çıkararak, ÖTV ödemeden sıfır kilometre araç sahibi olabilecek. 25 yaş üstü araç sahiplerini ilgilendiren düzenleme, 3 milyondan fazla kişiyi kapsıyor.

Hurda teşviki ÖTV indirimi kapsamına hangi araçlar giriyor? Meclis’ten geçti mi? İşte 2025 hurda teşviki düzenlemesi detayları

Teşvik, araç sahiplerine sadece bir kereye mahsus hak tanıyor. Bu teklif, hem trafikteki yaşlı araçların azaltılmasını hem de çevre dostu ve güvenli araçların yaygınlaşmasını hedefliyor.

Hurda teşviki ÖTV indirimi kapsamına hangi araçlar giriyor? Meclis’ten geçti mi? İşte 2025 hurda teşviki düzenlemesi detayları

12 MODEL YASA KAPSAMINA GİRİYOR

Yeni yasa teklifi, hurdaya çıkarılan 25 yaş ve üzeri araçlar karşılığında ÖTV muafiyeti ile yeni araç alımını teşvik ediyor.

Bu teşvik kapsamında, yerlilik oranı yüzde 40 ve üzerinde olan araçlar dikkate alınacak. Teklif olduğu gibi yasalaştığı takdirde 6 farklı markanın 12 modeli kapsam dahiline giriyor.

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