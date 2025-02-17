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Hurda teşviki ÖTV indirimi kapsamına hangi araçlar giriyor? Meclis'ten geçti mi? İşte 2025 hurda teşviki düzenlemesi detayları
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
11:36
Hurda teşviki ÖTV indirimi kapsamına hangi araçlar giriyor? Meclis'ten geçti mi? İşte 2025 hurda teşviki düzenlemesi detayları
2000 model ve daha eski araçları kapsayan hurda teşvikiyle ilgili kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunuldu. Teklifin kabul edilmesi halinde, 25 yaş ve üzeri araç sahipleri eski araçlarını hurdaya ayırarak ÖTV indiriminden yararlanarak sıfır kilometre araç satın alabilecek. Otomotiv sektöründe büyük heyecan yaratan bu gelişme sonrası, milyonlarca araç sahibi hurda teşviki ÖTV indirimi ile ilgili detayları merak ediyor. Peki, hurda teşviki Meclis'ten geçti mi? Hurda teşviki ÖTV indirimi kapsamına hangi araçlar giriyor? İşte detaylar…