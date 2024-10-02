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Giriş Tarihi: 02.10.2024 13:18 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 13:18

Huzurevindeki tanışma evlilikle noktalandı: Dünya yaşlılar gününde dünyaevine girdiler!

Osmaniye'de, huzurevinde tanışan 79 yaşındaki Hatice Sağır ile 77 yaşındaki Celil Kurt, '1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde dünyaevine girdi.

DHA
Huzurevindeki tanışma evlilikle noktalandı: Dünya yaşlılar gününde dünyaevine girdiler!

Huzurevinde tanışıp evlenmeye karar veren Hatice Sağır ile Celil Kurt'un nikah töreni, dün gerçekleştirildi.

Huzurevindeki tanışma evlilikle noktalandı: Dünya yaşlılar gününde dünyaevine girdiler!

Huzurevinin bahçesinde yapılan törende gelinlik giyen Hatice Sağır ile Celik Kurt'un nikah şahitliklerini ise Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar yaptı.

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Huzurevindeki tanışma evlilikle noktalandı: Dünya yaşlılar gününde dünyaevine girdiler!

Gelinin damadın ayağına da bastığı nikahta çift, nikah defterini alkışlar eşliğinde imzaladı. Çifte mutluluklar dileyen Vali Erdinç Yılmaz, "Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü.

Huzurevindeki tanışma evlilikle noktalandı: Dünya yaşlılar gününde dünyaevine girdiler!

Celil amcamızın ve Hatice teyzemizin bu günü seçmiş olmaları da ayrıca anlamlı oldu. Celil amcamızın da Hatice teyzemizin de ikinci evlilikleri.

Huzurevindeki tanışma evlilikle noktalandı: Dünya yaşlılar gününde dünyaevine girdiler!

Biz bu evliliklerine şahitlik etmekten çok mutluyuz. Bundan sonra zorluklarla, güçlüklerle birlikte mücadele edecekler.

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