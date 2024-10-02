Huzurevindeki tanışma evlilikle noktalandı: Dünya yaşlılar gününde dünyaevine girdiler!

Huzurevinin bahçesinde yapılan törende gelinlik giyen Hatice Sağır ile Celik Kurt'un nikah şahitliklerini ise Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 12'nci Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Tolga Nacar yaptı.