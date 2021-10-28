Hz. Mevlana Sözleri - En Güzel, Özlü ve Resimli Mevlana Celaleddini Rumi Sözleri Ve Mevlana’nın Öğütleri

Mevlana Celaleddin-i Rumi, 13. yüzyılda yaşamış şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıftır. Kaynaklara göre 30 Eylül 1207 yılında doğmuştur. 17 Aralık 1273 yılında ise vefat etmiştir. Mevlana, yüzyıllarca süregelen bir hoşgörünün öncüsüdür ve din bilginidir. Söylemiş olduğu sözler ve öğütler ise geçmişten günümüze kadar uzanmayı başarmıştır. Hz. Mevlana sözleri akıllarda yer etmiş ve sık sık karşımıza çıkmaktadır. Mevlana'nın en güzel ve özlü sözler için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte kısa, uzun ve resimli Mevlana sözleri!