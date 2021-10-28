Hz. Mevlana Sözleri - En Güzel, Özlü ve Resimli Mevlana Celaleddini Rumi Sözleri Ve Mevlana’nın Öğütleri

Hz. Mevlana, 1207 yılında Afganistan'ın Belh şehrinde doğmuştur. 13. yüzyılda yaşamış, hoşgörü ve barışın sembolüdür. Hayatının uzun bir bölümünü Konya'da geçirmiş ve türbesi de orada yer almaktadır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin söylediği güzel ve özlü sözler günümüzde hala akıllardadır. Hz. Mevlana sözleri sosyal medyada en çok paylaşılan sözler arasında da yer alır. En güzel, kısa, uzun, resimli ve özlü Mevlana sözleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin en güzel özlü sözleri ve öğütleri!

MEVLANA SÖZLERİ

Hz. Mevlana'nın söylediği özlü sözler ve öğütlerde geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve hala akıllarda yer edinmektedir. Mevlana'nın söylediği en güzel özlü sözler sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkmaktadır.

EN GÜZEL VE ÖZLÜ MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ'NİN SÖZLERİ

Mevlana Celaleddin Rumi'nin söylediği en güzel sözler ve öğütler şöyle;