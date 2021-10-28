Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Hz. Mevlana Sözleri - En Güzel, Özlü ve Resimli Mevlana Celaleddini Rumi Sözleri Ve Mevlana'nın Öğütleri
Giriş Tarihi: 28.10.2021 08:25 Güncelleme Tarihi: 28.10.2021 08:25

Hz. Mevlana Sözleri - En Güzel, Özlü ve Resimli Mevlana Celaleddini Rumi Sözleri Ve Mevlana'nın Öğütleri

Mevlana Celaleddin-i Rumi, 13. yüzyılda yaşamış şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıftır. Kaynaklara göre 30 Eylül 1207 yılında doğmuştur. 17 Aralık 1273 yılında ise vefat etmiştir. Mevlana, yüzyıllarca süregelen bir hoşgörünün öncüsüdür ve din bilginidir. Söylemiş olduğu sözler ve öğütler ise geçmişten günümüze kadar uzanmayı başarmıştır. Hz. Mevlana sözleri akıllarda yer etmiş ve sık sık karşımıza çıkmaktadır. Mevlana'nın en güzel ve özlü sözler için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte kısa, uzun ve resimli Mevlana sözleri!

Hz. Mevlana Sözleri - En Güzel, Özlü ve Resimli Mevlana Celaleddini Rumi Sözleri Ve Mevlana’nın Öğütleri

Hz. Mevlana, 1207 yılında Afganistan'ın Belh şehrinde doğmuştur. 13. yüzyılda yaşamış, hoşgörü ve barışın sembolüdür. Hayatının uzun bir bölümünü Konya'da geçirmiş ve türbesi de orada yer almaktadır. Mevlana Celaleddin Rumi'nin söylediği güzel ve özlü sözler günümüzde hala akıllardadır. Hz. Mevlana sözleri sosyal medyada en çok paylaşılan sözler arasında da yer alır. En güzel, kısa, uzun, resimli ve özlü Mevlana sözleri için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. İşte Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin en güzel özlü sözleri ve öğütleri!

MEVLANA SÖZLERİ

Hz. Mevlana'nın söylediği özlü sözler ve öğütlerde geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve hala akıllarda yer edinmektedir. Mevlana'nın söylediği en güzel özlü sözler sosyal medyada da sıkça karşımıza çıkmaktadır.

EN GÜZEL VE ÖZLÜ MEVLANA CELALEDDİN-İ RUMİ'NİN SÖZLERİ

Mevlana Celaleddin Rumi'nin söylediği en güzel sözler ve öğütler şöyle;

Hz. Mevlana Sözleri - En Güzel, Özlü ve Resimli Mevlana Celaleddini Rumi Sözleri Ve Mevlana’nın Öğütleri

Mevlana'nın öğütleri

- Cömertlik ve yardım etme konusunda akarsu gibi ol

- Şefkat ve merhamette güneş gibi ol

- Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol

- Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol

- Tevazu ve alçakgönüllükte toprak gibi ol

- Hoşgörülülükte deniz gibi ol

- Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Hz. Mevlana Sözleri - En Güzel, Özlü ve Resimli Mevlana Celaleddini Rumi Sözleri Ve Mevlana’nın Öğütleri

-Hz.Mevlana

Sen uzattığın eli tutmayan ele mi dargınsın, yoksa onu tutmayacak birine

uzattığın için kendine mi kızgınsın?

Hz. Mevlana Sözleri - En Güzel, Özlü ve Resimli Mevlana Celaleddini Rumi Sözleri Ve Mevlana’nın Öğütleri

-Hz.Mevlana

Gönlüm dilime dargın, dilim gönlüme

Gönlüm duygularını anlatamadığı için

kızarken dilime;

Dilim anlatamayacağı şeyleri

düşündüğü için kızıyor gönlüme...

Hz. Mevlana Sözleri - En Güzel, Özlü ve Resimli Mevlana Celaleddini Rumi Sözleri Ve Mevlana’nın Öğütleri

-Hz.Mevlana

Sevgiden, tortulu bulanık sular arı-duru bir hale gelir.

Sevgiden, dertler şifa bulur.

Ölüler dirilir.

Sevgiden, padişahlar kul olur.

Bu sevgide bilgi neticesidir...

SON DAKİKA