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  • İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor

'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor

'da etkili olan soğuk hava önünde bekleyişlerini devam ettiren işten çıkarılan işçiler ve Adalar'daki hayvan ölümlerini eden hayvanseverlere zor anlar yaşatıyor. İşçiler ısınmak için ateş yakarken hayvanseverler de gaz sobasıyla ısınmaya çalışıyor. İşinden çıkartılan işçilerden Mehmet Akgün işe dönene kadar eyleme devam edeceğini belirterek "Çocuklarımız aç! Biz de burada hakkımız olanı geri almak için nöbete devam ediyoruz. Hava çok soğuk, yağmur yağıyor. Bu soğukta beklerken çocuklarımız da aynı şekilde soğukta bekliyor. Çünkü açacak doğalgaz yok. Yemek yok." diye konuştu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 28.12.2019 18:00 Güncelleme Tarihi: 28.12.2019 18:02
İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışırken işten çıkarılan işçilerden Mehmet Akgün işe dönene kadar eyleme devam edeceğini söyledi. "Çocuklarımız aç" diyen Akgün, "Biz de burada devam ediyoruz. Hava çok soğuk, yağmur yağıyor. Bu soğukta beklerken çocuklarımız da aynı şekilde soğukta bekliyor. Çünkü açacak doğalgaz yok. Yemek yok. Biz buraya hakkımız olanı almaya geldik. Bekleyişimiz devam edecek. Bir arkadaşımız burada kalp krizi geçirdi. İnşallah vicdanları sızlar. İşlerimizin başına geri döneriz" dedi.

İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor

İSFALT A.Ş'de iş makinesi operatörü olarak çalışırken işten çıkarılan Adem Demir ise, "Biz burada mağduruz. Yağmurun altında haklı olduğumuz için hakkımızın peşindeyiz. İşimizi geri almayı istiyoruz. İşimizi geri alana kadar bekleyeceğiz. Çocuğum şu an evde hasta. Ben buradayım nöbetteyim. Ateş yakarak ısınıyoruz. Başka türlü çabamız yok. İlla ki zor oluyor" diye konuştu.

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İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor

İSPER A.Ş'de çalışırken işten çıkarılan işçilerden Mehmet Akarsu ise "Sayın İmamoğlu akşam huzur içinde uyuyabiliyor mu? İşçiyi mazeretsiz, keyfe atarsam akşam çocuklarımın yüzüne bakamam' diyordu. Çocuklarının yüzüne nasıl bakıyor?..

İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor

Gördüğünüz gibi ateş yakarak ısınmaya çalışıyoruz. Yetmiyor ama yetiştirmeye çalışıyoruz. 3 tane çocuğum okuyor benim. Borç harç ayakta durmaya çalışıyoruz. Sonuna kadar bekleyeceğiz. Haksız yere işten çıkarıldık" şeklinde konuştu.

İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor

Öte yandan Adalar'daki hayvan ölümlerini eden hayvanseverlerin de bekleyişi devam ediyor.

İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor

Soğuk havaya rağmen eylemlerini devam ettiren gruptakiler gaz sobasıyla ısınmaya çalışıyor.

İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor
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