İBB'den işten çıkarılanlar ve hayvanseverler soğuk havaya rağmen eylemlerine devam ediyor

Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışırken işten çıkarılan işçilerden Mehmet Akgün işe dönene kadar eyleme devam edeceğini söyledi. "Çocuklarımız aç" diyen Akgün, "Biz de burada devam ediyoruz. Hava çok soğuk, yağmur yağıyor. Bu soğukta beklerken çocuklarımız da aynı şekilde soğukta bekliyor. Çünkü açacak doğalgaz yok. Yemek yok. Biz buraya hakkımız olanı almaya geldik. Bekleyişimiz devam edecek. Bir arkadaşımız burada kalp krizi geçirdi. İnşallah vicdanları sızlar. İşlerimizin başına geri döneriz" dedi.