İbo Şov konukları belli oldu! 1 Mayıs Cumartesi İbo Şov konukları kim, bu hafta kimler geliyor?

Cumartesi akşamları yayınlanan İbo Show konukları ile bu hafta yine merak ediliyor. Her hafta birbirinden ünlü sanatçıların yer aldığı programın yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak. 1 Mayıs Cumartesi akşamı pop, arabesk ve türküler bu hafta İbo Show'da fırtına gibi esecek. Milyonların beğenisini kazanan ünlü sanatçılar, Star TV ekranında unutulmaz bir akşamda buluşacak. 9 yıllık hasretin ardından programın müdavimleri için İbo Şov 1 Mayıs Cumartesi konukları belli oldu. Buna göre; 1 Mayıs Cumartesi İbo Şov konukları kim, İbo Şov'a bu hafta kimler geliyor?