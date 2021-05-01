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Haberler Yaşam İbo Şov konukları belli oldu! 1 Mayıs Cumartesi İbo Şov konukları kim, bu hafta kimler geliyor?
Giriş Tarihi: 01.05.2021 16:01 Güncelleme Tarihi: 01.05.2021 17:22

belli oldu! 1 Mayıs Cumartesi İbo Şov konukları kim, bu hafta kimler geliyor?

Cumartesi akşamları yayınlanan konukları ile bu hafta yine merak ediliyor. Her hafta birbirinden ünlü sanatçıların yer aldığı programın yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak. 1 Mayıs Cumartesi akşamı pop, arabesk ve türküler bu hafta İbo Show'da fırtına gibi esecek. Milyonların beğenisini kazanan ünlü sanatçılar, Star TV ekranında unutulmaz bir akşamda buluşacak. 9 yıllık hasretin ardından programın müdavimleri için İbo Şov 1 Mayıs Cumartesi konukları belli oldu. Buna göre; 1 Mayıs Cumartesi kim, İbo Şov'a bu hafta kimler geliyor?

İbo Şov konukları belli oldu! 1 Mayıs Cumartesi İbo Şov konukları kim, bu hafta kimler geliyor?

Cumartesi akşamları yayınlanan konukları ile bu hafta yine merak ediliyor. Her hafta birbirinden ünlü sanatçıların yer aldığı programın yeni bölümü bu akşam izleyiciyle buluşacak. 1 Mayıs Cumartesi akşamı pop, arabesk ve türkülerle İbo Show'da bu hafta fırtına gibi esecek. Milyonların beğenisini kazanan ünlü sanatçılar, Star ekranında unutulmaz akşamda buluşacak. 9 yıllık hasretin ardından programın müdavimleri için İbo Şov 1 Mayıs Cumartesi konukları belli oldu. Buna göre; 1 Mayıs Cumartesi kim, İbo Şov'a bu hafta kimler geliyor?

İbo Şov konukları belli oldu! 1 Mayıs Cumartesi İbo Şov konukları kim, bu hafta kimler geliyor?

İBO ŞOV KONUKLARI KİM?

İbo Şov bu haftaki konukları yeni bölümün yayınlanmasıyla sevenleriyle buluşacak. Şarkılarla, eğlence ve kahkahanın bol olacağı programa Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç konuk olacak.

İBO SHOW BU HAFTAKİ KONUKLARI! 1 MAYIS 2021

1 Mayıs 2021 bu hafta yayınlanacak olan yeni bölümünde; Ebru Yaşar, Simge Sağın, Ersay Üner ve Murat Dalkılıç'ı konuk ederek unutulmaz bir geceye imza atmaya hazırlanıyor.

İbo Show, yeni bölümüyle 1 Mayıs Cumartesi, saat 20.00'de Star'da.

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İbo Şov konukları belli oldu! 1 Mayıs Cumartesi İbo Şov konukları kim, bu hafta kimler geliyor?

İBO ŞOV YENİ BÖLÜMÜ SAAT KAÇTA?

Usta sanatçı İbrahim Tatlıses'in sunumuyla dokuz yıl aradan sonra tekrar seyircisiyle buluşan 'un yeni bölümü cumartesi akşamı saat 20:00'de ekrana gelecek.

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