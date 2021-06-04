İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri yayınlandı: Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Bu hafta sonu cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağı saatleri yayınladı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz ay yurt genelinde kademeli ve tam kapanma uygulandı. 1 Haziran tarihi itibariyle ise, normalleşme süreci başladı. Pandemi sebebiyle uygulanan pek çok kısıtlama hafifletilirken, sokağa çıkma yasağı saatlerinde de değişiklik yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte ise hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi detayları ile yasak gün ve saatleri!