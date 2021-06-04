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Giriş Tarihi: 04.06.2021 15:45 Güncelleme Tarihi: 04.06.2021 15:45

hafta sonu saatleri yayınlandı: Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Bu hafta sonu cumartesi ve Pazar var mı, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor soruları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. sokağa çıkma yasağı saatleri yayınladı. Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında geçtiğimiz ay yurt genelinde kademeli ve tam kapanma uygulandı. 1 Haziran tarihi itibariyle ise, normalleşme süreci başladı. Pandemi sebebiyle uygulanan pek çok kısıtlama hafifletilirken, sokağa çıkma yasağı saatlerinde de değişiklik yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile birlikte ise hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri belli oldu. Peki, sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor? İşte, İçişleri Bakanlığı genelgesi detayları ile yasak gün ve saatleri!

İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri yayınlandı: Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Bu hafta sonu var mı, sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor, kaçta bitiyor soruları milyonlarca vatandaşın gündemini meşgul ediyor. Yeni normalleşmenin ilk hafta sonuna gelirken, sokağa çıkma yasağı saatleri merak konusu oldu. Kademeli normalleşme sürecinde hafta içi ve hafta sonu kısıtlama saatleri tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda genelgenin yayımlanmasıyla beraber milyonlarca vatandaşın araştırdığı "5-6 Haziran hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek, hafta içi hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri değişti mi soruları yanıt buldu. İşte, Bakanlığın açıklaması ile genelge detayları…

İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri yayınlandı: Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ 2021!

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

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İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri yayınlandı: Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

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Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir.

İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri yayınlandı: Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri yayınlandı: Cumartesi ve Pazar sokağa çıkma yasağı saatleri kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir.

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