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Haberler Yaşam İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge! 29 Nisan İçişleri Bakanlığı Görev Belgesi Düzenlenmesi genelge ayrıntıları
Giriş Tarihi: 29.04.2021 17:12 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 21:34

’ndan yeni genelge! 29 Nisan İçişleri Bakanlığı genelge ayrıntıları

Ülkemizde 29 Nisan bugün saat 19:00'da uygulanmaya başlanacak olan tam kapanma sokağa çıkma yasağına az bir zaman kala 'ndan yeni genelge yayınlandı. 81 ilin valiliğine gönderilen genelge "" konulu olup genelge detayları sorgulanıyor. 17 gün sürecek olan kesintisiz sokağa çıkma yasağı ile İçişleri Bakanlığı yeni genelgesine göre; bugünden itibaren muafiyet kapsamında bulunan işyeri, fabrika ve imalathane çalışanlarının nasıl izin belgesi alacaklarına dair detaylar açıklandı. İşte İçişleri Bakanlığı "Görev Belgesi Düzenlenmesi" genelge detayları!

İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge geldi! İçişleri Bakanlığı “Görev Belgesi Düzenlenmesi” genelge detayları

Tam kapanma sokağa çıkma yasağının başlamasına sayılı saatler kala 'ndan yeni bir genelge geldi. 81 ilin valiliğine gönderilen genelge kapsamında pek çok detay yer aldı. Genelgede; "Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından "Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi" düzenlenecek ifadeleri yer aldı. İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi detayları!

İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge geldi! İçişleri Bakanlığı “Görev Belgesi Düzenlenmesi” genelge detayları

İÇİŞLERİ'NDEN 81 İL VALİLİKLERİNE GÖNDERİLDİ

'ndan kısıtlamaya saatler kala 81 ilin valiliklerine gönderilen ve milyonları ilgilendiren o genelgenin detayları şöyle:

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine "" konulu genelge gönderdi.

Genelgede daha önceki kısıtlama dönemlerinde olduğu gibi tam kapanma döneminde de temel önceliği üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında bahse konu sektörlerde çalışanlara yönelik sokağa çıkma muafiyeti getirildiği hatırlatıldı.

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İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge geldi! İçişleri Bakanlığı “Görev Belgesi Düzenlenmesi” genelge detayları

ÇALIŞMA İZİNLERİ E-DEVLET'TEN

Genelgede, salgınla mücadele sürecinde; muafiyetlerin suiistimal edilmemesi, hastalığın yayılımı ve başta sağlık çalışanları olmak üzere toplumsal yükün artmaması açısından son derece önemli olduğu belirtilerek, üretim, imalat, tedarik ve lojistik sektörleri başta olmak üzere daha önce genelgelerle muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan görevliler için bu işyerlerinin yetkililerince tüm belgelerin geçerliliğin 2 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00'de sona ereceği ifade edildi. Genelge görev belgeleri ile ilgili şu bilgilere yer verildi:

29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren muafiyetler kapsamında bulunan işyeri/fabrika/imalathane gibi yerlerde çalışan kişilerin, e-devlet platformunda yer alan e-başvuru sistemi üzerinden "görev belgesi" başvurusunda bulunacak. Görev belgesi başvurusunda bulunan kişilerin sosyal güvenlik numarasına göre halen çalışmakta olduğu işyeri sicil numarası belirlenecek ve iş yerinin faaliyet alanına göre muafiyet kapsamında kalıp kalmadığı kontrol edilecek.

İlgili Bakanlıklarla sağlanan entegrasyonlar sayesinde anlık ve otomatik olarak yapılacak bu sorgulamalar sonucunda bildirim ile aranan şartlar arasında uyumluluğun tespiti halinde sistem üzerinden otomatik olarak görev belgesi düzenlenecek.

İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge geldi! İçişleri Bakanlığı “Görev Belgesi Düzenlenmesi” genelge detayları

FİRMA YETKİLİSİNE İMZALATILACAK

Başvuruda bulunan çalışana dair kimlik bilgilerinin yanı sıra sokağa çıkma kısıtlaması sırasında hangi amaçla işyerinde olması gerektiği, çalışma süresi/zaman dilimi, işyeri ve ikamet adresi, varsa kullanacağı servis ya da araç plaka bilgisinin de yer alacağı görev belgesinin çıktısı başvuruda bulunan kişi tarafından alınarak işyeri/firma yetkilisine imzalatılacak.

Başvuruda bulunacak çalışanın e-başvuru sistemini kullanımında oluşabilecek problemler, sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi geçici durumlar nedeniyle zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus olmak ve en fazla üç gün için geçerli olmak kaydıyla Ek-1'de örneği sunulan görev belgesi formu manuel olarak doldurularak çalışan ve işyeri/firma yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle düzenlenebilecek.

İçişleri Bakanlığı’ndan yeni genelge geldi! İçişleri Bakanlığı “Görev Belgesi Düzenlenmesi” genelge detayları

GÜZERGAH SINIRI GETİRİLDİ

e-başvuru sitemi üzerinden veya zorunlu hallerde manuel olarak düzenlenen görev belgeleri kapsamında;
İşyeri/firma yetkilisi, imza altına aldığı belgede belirtilen kişinin yetkilisi olduğu işyerinde/firmada çalıştığı, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında zorunlu bir amaçla işyerinde olması gerektiği bilgisinin doğruluğundan, Hakkında görev belgesi düzenlenen kişi ise kendisi ile ilgili bilgilerin doğruluğundan ve sokağa çıkma kısıtlaması sırasında muafiyet nedeni ile buna bağlı olarak zaman ve güzergahla sınırlı davranmaktan, sorumlu olacak.

Düzenlenen görev belgesi, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında muafiyet tanınan işyerlerinde çalışan personelin yanında bulundurulacak ve yapılacak kontrollerde denetim ekiplerine ibraz edilecek.

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