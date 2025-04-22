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Haberler Yaşam İETT garajı otobüs mezarlığına döndü: İşte yanan ve arızalanan araçların son hali!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:14 Güncelleme Tarihi: 22.04.2025 10:23

İETT garajı otobüs mezarlığına döndü: İşte yanan ve arızalanan araçların son hali!

Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, göreve başladığı günden bu yana İstanbul'un toplu ulaşımını kilit hale getirdi. Sık sık arızalanan, yanan ve yolda kalan otobüsler, vatandaşı isyan ettirdi. Sarıgazi İETT Garajında motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmaların usulsüzlük yaptığını ve araçlara ikinci el parçaların takıldığını iddia etti. Halkalı İETT Garajı'nın otobüsünün son hali yaşanan ihmalkarlığı gözler önüne serdi.

İHA
İETT garajı otobüs mezarlığına döndü: İşte yanan ve arızalanan araçların son hali!

Her gün milyonlarca İstanbulluyu taşıyan İETT otobüslerinin bakımlarının tam yapılmadığı iddia edilirken, araçlarda çoğu zaman yangın çıkıyor, bazen de kazalara karışıyor.

İETT garajı otobüs mezarlığına döndü: İşte yanan ve arızalanan araçların son hali!

Havadan çekilen görüntünde ise Halkalı İETT Garajı'nın otobüs mezarlığına dönüştüğü görülüyor.

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İETT garajı otobüs mezarlığına döndü: İşte yanan ve arızalanan araçların son hali!

İstanbul'da toplu ulaşımın en önemli kısımlarından İETT otobüsleri için 4 yıl boyunca Sarıgazi İETT Garajında motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel, İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

İETT garajları otobüs mezarlığına dönüştü, yanan otobüsler böyle görüntülendi | Video

İETT garajı otobüs mezarlığına döndü: İşte yanan ve arızalanan araçların son hali!

Suç duyurusunda İETT filosundaki otobüslerin ruhsat ve motor numaralarının uyuşmadığını, otobüslere sıfır gibi gösterilen ikinci el parçaların takıldığını, muayene süreçlerinde usulsüzlük yapıldığını ve otobüs kazalarının bu nedenlerle meydana geldiği belirtildi.

İETT garajı otobüs mezarlığına döndü: İşte yanan ve arızalanan araçların son hali!

İETT otobüsleri zaman zaman kazalara karışırken, yanarak kullanılmaz hale de geliyor. İETT garajlarının otobüs mezarlığı olduğu havadan çekilen görüntülerle ortaya çıktı.