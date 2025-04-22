İETT garajı otobüs mezarlığına döndü: İşte yanan ve arızalanan araçların son hali!

İstanbul'da toplu ulaşımın en önemli kısımlarından İETT otobüsleri için 4 yıl boyunca Sarıgazi İETT Garajında motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel, İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmalar hakkında usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

İETT garajları otobüs mezarlığına dönüştü, yanan otobüsler böyle görüntülendi | Video