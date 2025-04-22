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İETT garajı otobüs mezarlığına döndü: İşte yanan ve arızalanan araçların son hali!
Giriş Tarihi: 22.04.2025 10:14
Güncelleme Tarihi: 22.04.2025
10:23
İETT garajı otobüs mezarlığına döndü: İşte yanan ve arızalanan araçların son hali!
Cumhuriyet Halk Partili İstanbul Büyükşehir Belediyesi, göreve başladığı günden bu yana İstanbul'un toplu ulaşımını kilit hale getirdi. Sık sık arızalanan, yanan ve yolda kalan otobüsler, vatandaşı isyan ettirdi. Sarıgazi İETT Garajında motor mekanik ustası olarak çalışan Cihan Demirel İETT Genel Müdürlüğü ve bağlı firmaların usulsüzlük yaptığını ve araçlara ikinci el parçaların takıldığını iddia etti. Halkalı İETT Garajı'nın otobüsünün son hali yaşanan ihmalkarlığı gözler önüne serdi.