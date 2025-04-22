İETT garajları otobüs mezarlığına dönüştü, yanan otobüsler böyle görüntülendi | Video
Her gün milyonlarca İstanbulluyu taşıyan İETT otobüslerinin bakımlarının tam yapılmadığı iddia edilirken, araçlarda çoğu zaman yangın çıkıyor, bazen de kazalara karışıyor. Havadan çekilen görüntünde ise Halkalı İETT Garajı'nın otobüs mezarlığına dönüştüğü görülüyor.
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