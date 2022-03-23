İETT Öğrenci akbili yaş sınırı ve toplu taşıma zammı iddiaları binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz 17 Mart tarihinde İETT Genel Müdürü Bilgili artan maliyetlerle ilgili basın toplantısı düzenlemişti. Toplantıda soruları yanıtlayan Bilgili, konuya yönelik açıklamada da bulundu. Hal böyleyken "İETT İstanbulkart Öğrenci akbiline 25 yaş sınırı mı geldi, Toplu taşıma zammı gelecek mi, gelecek mi, ne zaman gelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklamada gelen taleplerin UKOME toplantısında önerileceği kaydedilmişti. Peki, İETT İstanbulkart Öğrenci akbiline 25 yaş sınırı mı geldi, Toplu taşıma zammı gelecek mi, gelecek mi, ne zaman gelecek? İşte detaylar...