Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İETT Öğrenci akbiline 25 yaş sınırı mı geldi, gelecek mi? 2022 İstanbulkart Toplu taşıma zammı ile öğrenci akbili yaş sınırı gelecek mi, ne zaman gelecek?
Giriş Tarihi: 23.03.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 14:22

İETT Öğrenci akbiline 25 yaş sınırı mı geldi, gelecek mi? 2022 İstanbulkart Toplu taşıma zammı ile öğrenci akbili yaş sınırı gelecek mi, ne zaman gelecek?

İETT Öğrenci akbili yaş sınırı ve toplu taşıma zammı iddiaları binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Geçtiğimiz 17 Mart tarihinde İETT Genel Müdürü Bilgili artan maliyetlerle ilgili basın toplantısı düzenlemişti. Toplantıda soruları yanıtlayan Bilgili, konuya yönelik açıklamada da bulundu. Hal böyleyken "İETT İstanbulkart Öğrenci akbiline 25 yaş sınırı mı geldi, Toplu taşıma zammı gelecek mi, gelecek mi, ne zaman gelecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Açıklamada gelen taleplerin UKOME toplantısında önerileceği kaydedilmişti. Peki, İETT İstanbulkart Öğrenci akbiline 25 yaş sınırı mı geldi, Toplu taşıma zammı gelecek mi, gelecek mi, ne zaman gelecek? İşte detaylar...

İETT Öğrenci akbiline 25 yaş sınırı mı geldi, gelecek mi? 2022 İstanbulkart Toplu taşıma zammı ile öğrenci akbili yaş sınırı gelecek mi, ne zaman gelecek?

İstanbul'da toplu taşıma zammı ile beraber İETT öğrenci akbili 25 yaş sınırı geleceği iddiaları milyonların gündeminde yerini alıyor. Çok sayıda İstanbulluyu ilgilendiren konuya yönelik olarak geçtiğimiz günlerde İETT Genel Müdürü Bilgili; yapılan açıklamada bu önerinin UKOME toplantısında sunulacağını ve kararı İBB'nin vereceğini ifade etmişti. Peki, İETT İstanbulkart Öğrenci akbiline 25 yaş sınırı mı geldi, akbil zammı gelecek mi? İşte Öğrenci akbiline yaş sınırı ve toplu taşıma zammına yönelik son dakika açıklamalarının detayları...

İETT Öğrenci akbiline 25 yaş sınırı mı geldi, gelecek mi? 2022 İstanbulkart Toplu taşıma zammı ile öğrenci akbili yaş sınırı gelecek mi, ne zaman gelecek?

ÖĞRENCİ AKBİLİNE YAŞ SINIRI MI GELECEK?

İETT Genel Müdürü Bilgili Artan Maliyetlerle İlgili Basın Toplantısı Düzenledi. 17 Mart tarihindeki toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bilgili, öğrenci biletlerine 25 yaş üstü sınırı konulacağı yönünde gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Öğrenci abonmanı kullanan yirmi beş yaş üstü çok sayıda yolcumuz var. Ancak bu İETT'nin tek başına değerlendirebileceği bir konu değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerince kararlaştırılması gereken bir konu. Esnaf ve meslek odalarıyla bu ay içerisinde iki kez bir araya geldik. Toplantılarda da çok yoğun bir şekilde bütün minibüs taksiciler, servis ve deniz yolculuğu taşımacıları, bu biraz önce bahsettiğim maliyet artışlarından dolayı artık hizmetlerini sürdüremez duruma geldiklerini, bir kısmı yakında kontak kapatmak zorunda kalacaklarını bildirdiler. Dolayısıyla bu bütün gruplardan gelen talepler doğrultusunda belediyemiz de muhtemelen önümüzdeki ilk UKOME toplantısına bu konuyla ilgili bir öneri sunacaktır."

ifadelerini kullandı.

(Henüz bu konuyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor.)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İETT Öğrenci akbiline 25 yaş sınırı mı geldi, gelecek mi? 2022 İstanbulkart Toplu taşıma zammı ile öğrenci akbili yaş sınırı gelecek mi, ne zaman gelecek?

TOPLU TAŞIMAYA ZAM SİNYALİ!

İETT Genel Müdürü Alper Bilgili İETT Kağıthane garajında basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan İETT Genel Müdürü Alper Bilgili'ye toplu ulaşıma zam yapılacak mı? diye soruldu.

Bilgili, "2 büyük kapsamlı meslek örgütleri ile yapılan toplantıda bütün meslek grupları yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişen oranlarda fiyat artışı talebinde bulundular. Belediye de sektörlerden gelen bu taleplere kayıtsız kalamaz diye düşünüyorum. İlk UKOME'de gündeme bununla ilgili bir öneri gelecektir ve bu rakamın da yüzde 50'nin altında olacağını düşünmüyorum" dedi.

İETT Öğrenci akbiline 25 yaş sınırı mı geldi, gelecek mi? 2022 İstanbulkart Toplu taşıma zammı ile öğrenci akbili yaş sınırı gelecek mi, ne zaman gelecek?

2022 AYLIK AKBİL FİYATLARI (TAM VE ÖĞRENCİ) NE KADAR OLDU?

Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

İETT AKBİL BASIŞ - BİLET ÜCRETİ

Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.

İETT Öğrenci akbiline 25 yaş sınırı mı geldi, gelecek mi? 2022 İstanbulkart Toplu taşıma zammı ile öğrenci akbili yaş sınırı gelecek mi, ne zaman gelecek?

METROBÜS ÜCRETİ

Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

SON DAKİKA