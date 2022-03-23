ÖĞRENCİ AKBİLİNE YAŞ SINIRI MI GELECEK?

İETT Genel Müdürü Bilgili Artan Maliyetlerle İlgili Basın Toplantısı Düzenledi. 17 Mart tarihindeki toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Bilgili, öğrenci biletlerine 25 yaş üstü sınırı konulacağı yönünde gelen soruya şu yanıtı verdi:

"Öğrenci abonmanı kullanan yirmi beş yaş üstü çok sayıda yolcumuz var. Ancak bu İETT'nin tek başına değerlendirebileceği bir konu değil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili birimlerince kararlaştırılması gereken bir konu. Esnaf ve meslek odalarıyla bu ay içerisinde iki kez bir araya geldik. Toplantılarda da çok yoğun bir şekilde bütün minibüs taksiciler, servis ve deniz yolculuğu taşımacıları, bu biraz önce bahsettiğim maliyet artışlarından dolayı artık hizmetlerini sürdüremez duruma geldiklerini, bir kısmı yakında kontak kapatmak zorunda kalacaklarını bildirdiler. Dolayısıyla bu bütün gruplardan gelen talepler doğrultusunda belediyemiz de muhtemelen önümüzdeki ilk UKOME toplantısına bu konuyla ilgili bir öneri sunacaktır."

ifadelerini kullandı.

(Henüz bu konuyla ilgili net bir açıklama bulunmuyor.)