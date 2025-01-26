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Haberler Yaşam İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada
Giriş Tarihi: 26.01.2025 14:34 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 15:25

İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada

Korkunç olay 21 Ocak günü İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşandı. Yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'eİETT otobüsü çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki talihsiz kadın, kurtarılamadı. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı...

DHA
İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada

Kaza 21 Ocak günü saat 09.20 sıralarında Sarıgöl Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde yaşandı... Caddede yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'e, 50A hat numaralı Edirnekapı-Gaziosmanpaşa seferini yapan İETT otobüsü çarptı.

İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada

İhbar üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kazanın şiddetiyle yola savrulan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada

Taşgöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çevredekilerin tepki gösterdiği otobüs şoförü Vefadin K., polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İETT otobüsünün yaya geçidinde çarptığı kadın hayatını kaybetti! Feci kaza kamerada | Video

İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada

Görüntülerde, yaya geçidinden karşıya geçen kadına İETT otobüsünün çarptığı ve kadının yola savrulduğu anlar yer alıyor.

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