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İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada
Giriş Tarihi: 26.01.2025 14:34
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
15:25
İETT otobüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti! Korkunç kaza kamerada
Korkunç olay 21 Ocak günü İstanbul Gaziosmanpaşa'da yaşandı. Yaya geçidini kullanarak karşıya geçen Nergül Taşgöz'eİETT otobüsü çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki talihsiz kadın, kurtarılamadı. Kaza anı bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı...