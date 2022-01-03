İETT ücret tarifesi 2022: Toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Otobüs, Metro, Metrobüs, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Toplu taşımaya ne kadar zam geldi, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı ne kadar, kaç tl oldu soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni yıl öncesi, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alınmıştı. Bu zam oranları 1 Ocak 2022 itibariyle uygulanmaya başladı. Tam mavi kart aylık akbil 430 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 liraya yükseldi. Peki, Toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Otobüs, Metro ve Metrobüs Ücreti ne kadar? Tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı kaç TL oldu? İşte İETT ücret tarifesi 2022