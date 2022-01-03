İETT ücret tarifesi 2022: Toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Otobüs, Metro, Metrobüs, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zam duyurulmuştu. Toplu taşıma zammı 1 Ocak 2022 itibariyle yürürlüğe girdi. Bilindiği üzere, elektronik bilet, taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında zam gelmişti. Bu noktada, Toplu taşımaya ne kadar zam geldi, Otobüs, Metro, Metrobüs, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları merak konusu oluyor. Tam mavi kart aylık akbil 430 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 liraya yükseldi. İşte İETT ücret tarifesi 2022