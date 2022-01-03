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Haberler Yaşam İETT ücret tarifesi 2022: Toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Otobüs, Metro, Metrobüs, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 03.01.2022 09:13 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 09:13

İETT ücret tarifesi 2022: Toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Otobüs, Metro, Metrobüs, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Geçtiğimiz günlerde, İstanbul'da toplu taşımaya yapılan zam duyurulmuştu. Toplu taşıma zammı 1 Ocak 2022 itibariyle yürürlüğe girdi. Bilindiği üzere, elektronik bilet, taksi, dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine ise yüzde 27 oranında zam gelmişti. Bu noktada, Toplu taşımaya ne kadar zam geldi, Otobüs, Metro, Metrobüs, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu soruları merak konusu oluyor. Tam mavi kart aylık akbil 430 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 liraya yükseldi. İşte İETT ücret tarifesi 2022

İETT ücret tarifesi 2022: Toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Otobüs, Metro, Metrobüs, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

Toplu taşımaya ne kadar zam geldi, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı ne kadar, kaç tl oldu soruları İstanbul'da yaşayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yeni yıl öncesi, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yüzde 36, servis ücretlerine yüzde 27 zam kararı alınmıştı. Bu zam oranları 1 Ocak 2022 itibariyle uygulanmaya başladı. Tam mavi kart aylık akbil 430 liraya, öğrenci aylık akbil fiyatı ise 78 liraya yükseldi. Peki, Toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Otobüs, Metro ve Metrobüs Ücreti ne kadar? Tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı kaç TL oldu? İşte İETT ücret tarifesi 2022

İETT ücret tarifesi 2022: Toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Otobüs, Metro, Metrobüs, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

2022 AYLIK AKBİL FİYATLARI (TAM VE ÖĞRENCİ) NE KADAR OLDU?

Mavi Kart (aylık) 316 liradan 430 liraya, aylık öğrenci 57,50 liradan 78 liraya, aylık sosyal (öğretmen-60 yaş) 196 liradan 266 liraya yükseltildi.

İETT AKBİL BASIŞ - BİLET ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Zamlı tarifelere göre, tam elektronik bilet 4,03 liradan 5,48 liraya, öğrenci bileti 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal (öğretmen-60 yaş) 2,88 liradan 3,91 liraya yükseltildi.

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İETT ücret tarifesi 2022: Toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Otobüs, Metro, Metrobüs, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

YENİ METROBÜS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Metrobüste ise tam uzun mesafe 5,98 liradan 8,13 liraya, öğrenci 1,96 liradan 2,66 liraya, sosyal 3,28 liradan 4,46 liraya yükseltildi.

İETT ücret tarifesi 2022: Toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Otobüs, Metro, Metrobüs, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

MİNİBÜSLER KAÇ PARA OLDU?

Minibüslerde kısa mesafe 2,75 liradan 3,75 liraya, uzun mesafe 4 liradan 5,50 liraya, öğrenci ücreti 1,75 liradan 2,50 liraya yükseltildi.

İETT ücret tarifesi 2022: Toplu taşımaya ne kadar zam geldi? Otobüs, Metro, Metrobüs, tam ve öğrenci aylık akbil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?

SERVİS ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Servis ücreti 0-1 kilometre arası 312 liradan 396 liraya çıkarıldı.

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