İFTAR VAKİTLERİ: Bugün iftar saat kaçta? 27 Nisan Pazartesi il il iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi havanın kararması ile birlikte akşam ezanı yani iftar vakti için araştırmalar başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere Ramazan ayının 4.gününde iftar saatleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan imsakiye takvimi ile iftar saatleri belli oldu. Buna göre; İstanbul iftar saati, Ankara iftar saati, İzmir iftar saati başta olmak üzere; Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa ve diğer tüm illerin iftar vakti bilgisini sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden de öğrenebilirsiniz. İftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı ne zaman okunacak gibi tüm sorularınızın cevabı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. 27 Nisan 2020 Ramazan imsakiyesi ile iftar ezanı saat kaçta okunacak?

İşte il il iftar saatleri!