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Haberler Galeri RAMAZAN İMSAKİYESİ İFTAR SAATLERİ: Bugün iftar saat kaçta? 27 Nisan Pazartesi il il iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

: ? 27 Nisan Pazartesi : İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

Mübarek Ramazan ayının huzurunu ve mutluluğunu yaşayan vatandaşlar oruç ibadetini yerine getirmenin sevincini yaşıyor. Her sene olduğu gibi aynı heyecan ve huzur ile karşılanan on bir ayın sultanı bu ay ile en merak edilen konulardan bir tanesi de imsakiye takvimi oldu. Sahura kalkarak ibadetlerini yerine getirenler yaşadıkları illerdeki iftar saatlerini öğrenmek istiyor. , , gibi internet üzerinden araştırma yapanlar başta olmak üzere haberimizin içerisinden il il iftar saatlerine ulaşabilirsiniz. 27 Nisan 2020 ile iftar vakti saat kaçta? ?

Giriş Tarihi: 27.04.2020 18:54 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 18:54
İFTAR VAKİTLERİ: Bugün iftar saat kaçta? 27 Nisan Pazartesi il il iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

İFTAR VAKİTLERİ: Bugün iftar saat kaçta? 27 Nisan Pazartesi il il iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi havanın kararması ile birlikte akşam ezanı yani iftar vakti için araştırmalar başladı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirler başta olmak üzere Ramazan ayının 4.gününde araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinden yayınlanan imsakiye takvimi ile iftar saatleri belli oldu. Buna göre; , , başta olmak üzere; Bursa, Antalya, Adana, Konya, Şanlıurfa, Gaziantep, Kocaeli, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Manisa ve diğer tüm illerin iftar vakti bilgisini sabah.com.tr'nin imsakiye sayfası üzerinden de öğrenebilirsiniz. İftar saat kaçta, iftara ne kadar kaldı, akşam ezanı ne zaman okunacak gibi tüm sorularınızın cevabı için ayrıntıları inceleyebilirsiniz. 27 Nisan 2020 ile iftar ezanı saat kaçta okunacak?

İşte il il iftar saatleri!

İFTAR VAKİTLERİ: Bugün iftar saat kaçta? 27 Nisan Pazartesi il il iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

İFTAR VAKİTLERİ: Bugün iftar saat kaçta? 27 Nisan Pazartesi il il iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

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İFTAR VAKİTLERİ: Bugün iftar saat kaçta? 27 Nisan Pazartesi il il iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

İFTAR VAKİTLERİ: Bugün iftar saat kaçta? 27 Nisan Pazartesi il il iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

İFTAR VAKİTLERİ: Bugün iftar saat kaçta? 27 Nisan Pazartesi il il iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

İFTAR VAKİTLERİ: Bugün iftar saat kaçta? 27 Nisan Pazartesi il il iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

İFTAR VAKİTLERİ: Bugün iftar saat kaçta? 27 Nisan Pazartesi il il iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

İFTAR VAKİTLERİ: Bugün iftar saat kaçta? 27 Nisan Pazartesi il il iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

İFTAR VAKİTLERİ: Bugün iftar saat kaçta? 27 Nisan Pazartesi il il iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

İFTAR VAKİTLERİ: Bugün iftar saat kaçta? 27 Nisan Pazartesi il il iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

İFTAR VAKİTLERİ: Bugün iftar saat kaçta? 27 Nisan Pazartesi il il iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

İFTAR VAKİTLERİ: Bugün iftar saat kaçta? 27 Nisan Pazartesi il il iftar saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya akşam ezanı iftar vakti!

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