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Haberler Yaşam Iğdır bayram namazı saati! 2025 Iğdır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:56 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 12:56

Iğdır bayram namazı saati! 2025 Iğdır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Iğdır bayram namazı saati 2025, ilde ikamet edenler tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman, sabah namazını müteakip bayram namazı için camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin bayram namazı saatlerini açıkladı. Bu doğrultuda, Iğdır'da bayram namazı saati de belli oldu. İşte, 16 Haziran 2024 Iğdır bayram namazı vakti!

Iğdır bayram namazı saati! 2025 Iğdır’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Iğdır bayram namazı saati 2025 belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin bayram namazı vakitlerini yayımladı. Kurban Bayramı'na sayılı saatler kala, 30 Mart Pazar sabahı müminler bayram namazı için camilere akın edecek. Peki, Iğdır'da bayram namazı saati ne zaman? İşte, 2025 Iğdır bayram namazı vakti…

Iğdır bayram namazı saati! 2025 Iğdır’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

IĞDIR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2025 SAAT KAÇTA?

Ramazan Bayramı birinci günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. İslam alemi bayramın ilk günü sabah saatlerinde bayram namazı için camilerin yolunu tutacak.

İl il namaz saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

Buna göre, Iğdır bayram namazı saati 06.20 olarak belirlendi.

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Iğdır bayram namazı saati! 2025 Iğdır’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
29 Mart Cumartesi, Ramazan ayının son günü ve Ramazan Bayramı'nın arefe günü olacak. 30 Mart Pazar, 31 Mart Pazartesi ve 1 Nisan Salı günü Ramazan Bayramı olarak kutlanacak.

Iğdır bayram namazı saati! 2025 Iğdır’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI FARZ MI?
Mübarek Ramazan ayının sonlarına yaklaşırken en özel günlerden biri olan Ramazan Bayramı için geri sayım başladı. Bayram sabahı Müslüman alemi birlik ve beraberlik içinde bayram namazını kılacak.
Bayram namazının farz olup olmadığı ise gündemde yerini aldı. Erkeklere işrak vaktinde, iki rekat bayram namazı kılmak vaciptir.

Iğdır bayram namazı saati! 2025 Iğdır’da bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KADINLAR BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?
İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü'l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.