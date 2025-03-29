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Iğdır bayram namazı saati! 2025 Iğdır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 12:56
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
12:56
Iğdır bayram namazı saati! 2025 Iğdır'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Iğdır bayram namazı saati 2025, ilde ikamet edenler tarafından merak ediliyor. Ramazan Bayramı'nın 1. günü 30 Mart Pazar günü idrak edilecek. Milyonlarca Müslüman, sabah namazını müteakip bayram namazı için camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ilin bayram namazı saatlerini açıkladı. Bu doğrultuda, Iğdır'da bayram namazı saati de belli oldu. İşte, 16 Haziran 2024 Iğdır bayram namazı vakti!