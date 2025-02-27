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Haberler Yaşam Iğdır iftar vakti 2025: Iğdır İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:59 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 11:07

Iğdır iftar vakti 2025: Iğdır İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

Orucu ilk açan il oluşuyla dikkat çeken Iğdır'da oruç tutmak için hazırlık yapan pek çok vatandaş, sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. İl il Ramazan İmsakiyesi yayınlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, merak edilen soruları yanıtladı. 29 gün sürecek Ramazan ayı boyunca her gün sahur vakti ve iftar saati bilgilerini güncel olarak takip etmek gerekiyor. İşte 2025 Iğdır iftar vakti

Iğdır iftar vakti 2025: Iğdır İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

İMSAK NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?
"İmsak" oruca başlama vaktidir. Bu vakit, yatsı namazı vaktinin çıktığı, sabah namazı vaktinin girdiği zaman dilimidir. Ramazan ayında sabah ezanı imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Orucu tutmaya başlanan bu vakitte yeme içme bırakılır, o günün orucuna niyet edilir.
Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'ân-ı Kerîm'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (el-Bakara, 2/187).

Iğdır iftar vakti 2025: Iğdır İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

IĞDIR İFTAR VAKTİ VE SAHUR (İMSAK) SAAT KAÇTA?

1 Mart 2025 Cumartesi

  • Sahur (İmsak) Vakti: 05:08
  • İftar Vakti: 18:02

2 Mart 2025 Pazar

  • Sahur (İmsak) Vakti: 05:06
  • İftar Vakti: 18:03

3 Mart 2025 Pazartesi

  • Sahur (İmsak) Vakti: 05:05
  • İftar Vakti: 18:04

4 Mart 2025 Salı

  • Sahur (İmsak) Vakti: 05:03
  • İftar Vakti: 18:05

5 Mart 2025 Çarşamba

  • Sahur (İmsak) Vakti: 05:02
  • İftar Vakti: 18:06

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Iğdır iftar vakti 2025: Iğdır İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

IĞDIR TERAVİH NAMAZI SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü kılınacak. Türkiye genelinde camilerin dolup taşması beklenirken, imsakiye takvimine göre Iğdır için ilk teravih vakti 19:19 olarak duyuruldu.

Ramazan ayında teravih namazı vakitleri şöyle;

28 Şubat 2025 Cuma

  • Yatsı Namazı: 19:19

1 Mart 2025 Cumartesi

  • Yatsı Namazı: 19:20

2 Mart 2025 Pazar

  • Yatsı Namazı: 19:21

3 Mart 2025 Pazartesi

  • Yatsı Namazı: 19:22

4 Mart 2025 Salı

  • Yatsı Namazı: 19:23

5 Mart 2025 Çarşamba

  • Yatsı Namazı: 19:24

Teravih namazı, yatsı namazının ardından cemaatle kılındığı için, yatsı vaktinde camide bulunmanız önerilir.

29 GÜNLÜK TERAVİH NAMAZI SAATİ İÇİN TIKLAYINIZ.

Iğdır iftar vakti 2025: Iğdır İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı 1. Gün | 30 Mart Pazar 2025
Ramazan Bayramı 2. Gün | 31 Mart Pazartesi 2025
Ramazan Bayramı 3. Gün | 1 Nisan Salı 2025

Iğdır iftar vakti 2025: Iğdır İmsakiye ile sahur imsak vakti ve iftar saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı her il için ayrı ayrı sahur vakti ve iftar saati bilgilerini paylaştı. Iğdır iftar vakti ve sahur saati hakkında merak edilen "iftar saat kaçta, sahur ne zaman?" gibi bilinmezleri de böylece ortadan kaldırdı. On Bir Ayın Sultanı Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini eda edebilmek için ezan vakitlerine dikkat etmek gerekiyor. İşte, 2025 Iğdır İmsakiye takvimi…

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