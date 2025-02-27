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Iğdır iftar vakti 2025: Iğdır İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Giriş Tarihi: 27.02.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025
11:07
Iğdır iftar vakti 2025: Iğdır İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?
Orucu ilk açan il oluşuyla dikkat çeken Iğdır'da oruç tutmak için hazırlık yapan pek çok vatandaş, sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta sorusuyla araştırmaları hızlandırdı. İl il Ramazan İmsakiyesi yayınlayan Diyanet İşleri Başkanlığı, merak edilen soruları yanıtladı. 29 gün sürecek Ramazan ayı boyunca her gün sahur vakti ve iftar saati bilgilerini güncel olarak takip etmek gerekiyor. İşte 2025 Iğdır iftar vakti…