Iğdır iftar vakti 2025: Iğdır İmsakiye ile sahur (imsak) vakti ve iftar saat kaçta?

İMSAK NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

"İmsak" oruca başlama vaktidir. Bu vakit, yatsı namazı vaktinin çıktığı, sabah namazı vaktinin girdiği zaman dilimidir. Ramazan ayında sabah ezanı imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Orucu tutmaya başlanan bu vakitte yeme içme bırakılır, o günün orucuna niyet edilir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur'ân-ı Kerîm'de şu şekilde açıklanmıştır: "(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın." (el-Bakara, 2/187).