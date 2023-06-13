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Haberler Yaşam İki çocuğunu zombi olduğunu iddia edip soğukkanlılıkla öldürmüştü… Kendi tanrı sanan cani annenin tüyler ürperten hikayesi
Giriş Tarihi: 13.06.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 11:54

İki çocuğunu zombi olduğunu iddia edip soğukkanlılıkla öldürmüştü… Kendi tanrı sanan cani annenin tüyler ürperten hikayesi

Kıyamet günü annesi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde nam salan, en sevilmeyen anneler arasında üst sıralarda yer alan Lori Vallow geçtiğimiz ay hapse mahkum edildi. Kıyamet gününün yaklaştığını, Mesih'in gelmesine hazırlanan Lori Vallow Daybell, aslında bir adamın yazılarını okuyup hayran kalmış, bütün hayatını bunun üzerine kurmuştu. Idaho mahkemesinde görülen davada tüm suçlamalardan yargılanan ve hapse mahkum edilen anne, yaptıklarının bedelini 4 yıl sonra ödemeye hazırlanıyor. İşte mutlu bir evliliğin manipülasyonlar yoluyla bir aileyi yok edişinin acı hikayesi

İki çocuğunu zombi olduğunu iddia edip soğukkanlılıkla öldürmüştü… Kendi tanrı sanan cani annenin tüyler ürperten hikayesi

2004'TE EŞİ CARLES İLE EVLENDİ

2004 yılında Charles Vallow ile evlenen Lori'nin Charles'dan Tylee isimli bir kızı olurken, 2014 yılında Charles'ın kız kardeşinin torunu otizm sendromlu JJ'i evlat edindiler. Böylece 4 kişilik mutlu bir aile ortaya çıktı. Her zaman sabırlı ve mutlu bir anne olan Vallow'un hayatı Chad Daybell'ın kitaplarını okumasıyla değişti

İki çocuğunu zombi olduğunu iddia edip soğukkanlılıkla öldürmüştü… Kendi tanrı sanan cani annenin tüyler ürperten hikayesi

KIYAMET GÜNÜNÜN YAKLAŞTIĞINI DİLE GETİREN KİTAPLARI VAR

Mutlu bir aileye sahip olan güzellik uzmanı Lori Vallow, Chad Daybell'in kıyamet gününün yaklaştığını, Mesih'in dünyaya geleceğini sıklıkla dile getiren kitaplarını okumaya başlamasıyla hayatı değişmeye başladı. Gittikçe Chad'e karşı obsesif hale gelen Lori, en sonunda 2018 yılında yazarla tanıştı. Chad'in fikirlerinden etkilenen Lori'nin ağzından zombi ve iblis lafları artık eksik olmuyordu.

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İki çocuğunu zombi olduğunu iddia edip soğukkanlılıkla öldürmüştü… Kendi tanrı sanan cani annenin tüyler ürperten hikayesi

LORI KENDİSİNİ KIYAMET GÜNÜNE HAZIRLANAN BİR TANRI OLARAK GÖRÜYOR

Chad'in fikirlerine kapılan Lori, kendisini artık kıyamet gününe hazırlanan bir tanrı olarak görürken, dünyayı zombilerden silmek istiyordu. Eşi Charles konuşmalarından rahatsız olurken, Lori'ye boşanma davası açtı ve çocuklarını Lori'den uzaklaştırmaya karar verdi. Boşanma davası sürerken Lori'nin evine giden Charles, Lori'nin kardeşi Alex tarafından öldürüldü. Alex, işlediği suçtan tutuklanmadı.

İki çocuğunu zombi olduğunu iddia edip soğukkanlılıkla öldürmüştü… Kendi tanrı sanan cani annenin tüyler ürperten hikayesi

İKİ ÇOCUK BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

Gittikçe paranoyak hale gelen Lori, çocuklarından zombi olarak bahsetmeye başladı. Bir gün kardeşi Alex ile gezmeye giden Lori'nin iki çocuğu ortadan kayboldu.

İki çocuğunu zombi olduğunu iddia edip soğukkanlılıkla öldürmüştü… Kendi tanrı sanan cani annenin tüyler ürperten hikayesi

Lori'nin saplantılı aşkı Chad eşi Tammy'i öldürürken, polise eşinin doğal yollarla öldüğünü söyleyerek kandırdı. Böylece Lori ve Chad eşlerinden kurtulmuş oldu ve evlenebilmeleri için hiçbir engel yoktu. İki Hawaii'de evlenirken Lori'nin iki çocuğundan herhangi bir ses seda hala yoktu.

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