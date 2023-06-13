Haberler Yaşam İki çocuğunu zombi olduğunu iddia edip soğukkanlılıkla öldürmüştü… Kendi tanrı sanan cani annenin tüyler ürperten hikayesi

Giriş Tarihi: 13.06.2023 11:52 Güncelleme Tarihi: 13.06.2023 11:54

İki çocuğunu zombi olduğunu iddia edip soğukkanlılıkla öldürmüştü… Kendi tanrı sanan cani annenin tüyler ürperten hikayesi

Kıyamet günü annesi olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde nam salan, en sevilmeyen anneler arasında üst sıralarda yer alan Lori Vallow geçtiğimiz ay hapse mahkum edildi. Kıyamet gününün yaklaştığını, Mesih'in gelmesine hazırlanan Lori Vallow Daybell, aslında bir adamın yazılarını okuyup hayran kalmış, bütün hayatını bunun üzerine kurmuştu. Idaho mahkemesinde görülen davada tüm suçlamalardan yargılanan ve hapse mahkum edilen anne, yaptıklarının bedelini 4 yıl sonra ödemeye hazırlanıyor. İşte mutlu bir evliliğin manipülasyonlar yoluyla bir aileyi yok edişinin acı hikayesi