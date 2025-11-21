İkonik sanatçı Frida Kahlo’nun eseri tarihe geçti: Rekor kıran otoportre! Tam 54.7 milyon dolara satıldı

Kahlo'nun ailesi kazadan sonraki uzun süren iyileşme sürecinde Kahlo'ya uygun bir şövale hazırlamış, yatarken resim yapabilmesine olanak sağlamıştı.

Kahlo bu dönemde, "Ben ölmedim ve yaşamak için bir nedenim var. O neden de resim yapmak." diye yazmıştı.