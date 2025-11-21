Haberler
İkonik sanatçı Frida Kahlo'nun eseri tarihe geçti: Rekor kıran otoportre! Tam 54.7 milyon dolara satıldı
Giriş Tarihi: 21.11.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 21.11.2025 11:17
Meksikalı sanatçı Frida Kahlo'nun bir otoportresi, 54,7 milyon dolara satılarak bir müzayedede en yüksek fiyata alıcı bulan kadın sanatçı eseri olarak kayda geçti. Neredeyse 30 yıldır kamuya açık olarak sergilenmemiş olan tablo müzayededen önce Londra, Abu Dabi, Hong Kong, Paris ve New York'ta sergilendi.