İl il Ramazan imsakiyesi yayınlandı 2021: İlk sahur ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il iftar - sahur vakti saatleri!

BU YIL RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre; Ramazan ne zaman sorusu yanıt buldu. Takvime göre; mübarek Ramazan ayı 13 Nisan 2021 tarihinde başlayacak. Son oruç ise 12 Mayıs'ta Ramazan Bayramı arefesinde tutulacak.

İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Astronomu Hümeyra Nur İşlek, her yıl ramazanın başlamasından yaklaşık 10 gün önce imsakiyeleri internet sitelerinde yayımladıklarını, e-posta ile kendilerine ulaşan vatandaşlara ise bilgileri daha erken verdiklerini söyledi.

İşlek, ramazanın başlayacağı 13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanacağını, ilk iftarın da 18.45'te Hakkari'de yapılacağını belirtti.

Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te olacağını ve son iftarın Edirne'de 19.59'da yapılacağını anlatan İşlek, ilk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa orucun tutulacağını kaydetti.

İşlek, ramazanın son günü 12 Mayıs'ta ilk imsakın Ardahan'da 03.02'de, ilk iftarın Hakkari'de 19.11'de, son imsakın Muğla'da 04.19'da, son iftarın Edirne'de 20.30'da yaşanacağını bildirdi.

Son gün Sinop'ta 16 saat 29 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 15 saat 47 dakikayla en kısa orucun tutulacağını dile getiren İşlek, "Biz ekvator olarak da orucun gününe ve uzunluğuna bakmak istedik. Ramazanın ilk günü 13 Nisan'da ekvatorda Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 23 dakika oruç tutulacak. Kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 16 saat 52 dakika oruç tutulacak." diye konuştu.