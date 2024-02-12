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Haberler Yaşam İl il Türkiye nüfusu listesi güncellendi! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:02 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 11:02

İl il Türkiye nüfusu listesi güncellendi! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre; Türkiye'nin nüfusu 2023 yılında, bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi arttı. TÜİK verileriyle birlikte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler listesi de güncellendi. Peki Türkiye'nin 2023 nüfusu kaç? En kalabalık ve en düşük nüfuslu ilçeler hangileri? İşte Türkiye'nin yeni nüfusu ve haberin detayları...

İl il Türkiye nüfusu listesi güncellendi! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 nüfus verilerini açıklamasının ardından, "İl İl Türkiye'nin nüfusu" merak konusu oldu. TÜİK'in açıkladığı verilerle birlikte en fazla ve en az nüfusa sahip ilçeler listesi de güncellendi. İşte il il Türkiye'nin yeni nüfusu...

İl il Türkiye nüfusu listesi güncellendi! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler

TÜRKİYE'NİN İL İL 2023 NÜFUSU

2022-2023 yılları itibarıyla illerin nüfusları şöyle:

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İl il Türkiye nüfusu listesi güncellendi! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler

Adana 2 270 298

İl il Türkiye nüfusu listesi güncellendi! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler

Adıyaman 604 978

İl il Türkiye nüfusu listesi güncellendi! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler

Afyonkarahisar 751 344

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