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İl il Türkiye nüfusu listesi güncellendi! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler
Giriş Tarihi: 12.02.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
11:02
İl il Türkiye nüfusu listesi güncellendi! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) paylaştığı verilere göre; Türkiye'nin nüfusu 2023 yılında, bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi arttı. TÜİK verileriyle birlikte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler listesi de güncellendi. Peki Türkiye'nin 2023 nüfusu kaç? En kalabalık ve en düşük nüfuslu ilçeler hangileri? İşte Türkiye'nin yeni nüfusu ve haberin detayları...