İl il Türkiye nüfusu listesi güncellendi! İşte en kalabalık ve en az nüfusa sahip ilçeler

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 nüfus verilerini açıklamasının ardından, "İl İl Türkiye'nin nüfusu" merak konusu oldu. TÜİK'in açıkladığı verilerle birlikte en fazla ve en az nüfusa sahip ilçeler listesi de güncellendi. İşte il il Türkiye'nin yeni nüfusu...