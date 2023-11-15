İlaç çetesinin yöntemleri dudak uçuklattı! Hasta gibi davranıp doktorların şifresini izleyerek öğrenmişler: SABAH detaylara ulaştı

Ardından doktoru oyalayarak veya odasından çıkışını kollayarak e-imza cihazını çalan şebeke üyelerinin eğer olay günü e-imza cihazını çalamazlarsa başka bir gün tekrar gidip doktorun odasından çıkmasını bekledikleri, çaldıkları ve şifresini öğrendikleri token cihazı ile kısa sürede farklı kimselere ait kimlik bilgileri ile uyuşturucu madde içeren ilaçları reçete ettikleri öğrenildi.