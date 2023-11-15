İlaç çetesinin yöntemleri dudak uçuklattı! Hasta gibi davranıp doktorların şifresini izleyerek öğrenmişler: SABAH detaylara ulaştı

İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde operasyon düzenlendi. Doktorların e- imzalarını (token) taklit edenler gözaltına alındı. Yazdıkları sahte reçetelerle aldıkları sentetik hapları satan çete üyesi 16 şüpheli tutuklandı. Çete üyelerinin başkalarının kimlik bilgileri ile muayene sırası alıp doktorun yanına gittikleri, kendilerini "eczane çalışanı" ve "hasta" olarak tanıtıp, bu sırada doktorun bilgisayara girdiği şifreyi izleyip öğrendikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...