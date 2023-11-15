Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İlaç çetesinin yöntemleri dudak uçuklattı! Hasta gibi davranıp doktorların şifresini izleyerek öğrenmişler: SABAH detaylara ulaştı
Giriş Tarihi: 15.11.2023 06:55 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 06:55

İlaç çetesinin yöntemleri dudak uçuklattı! Hasta gibi davranıp doktorların şifresini izleyerek öğrenmişler: SABAH detaylara ulaştı

İzmir Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde operasyon düzenlendi. Doktorların e- imzalarını (token) taklit edenler gözaltına alındı. Yazdıkları sahte reçetelerle aldıkları sentetik hapları satan çete üyesi 16 şüpheli tutuklandı. Çete üyelerinin başkalarının kimlik bilgileri ile muayene sırası alıp doktorun yanına gittikleri, kendilerini "eczane çalışanı" ve "hasta" olarak tanıtıp, bu sırada doktorun bilgisayara girdiği şifreyi izleyip öğrendikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Ceyhan TORLAK
İlaç çetesinin yöntemleri dudak uçuklattı! Hasta gibi davranıp doktorların şifresini izleyerek öğrenmişler: SABAH detaylara ulaştı

İzmir'de Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 6 ilde düzenlenen operasyonlarda doktorların e- imzalarını (token) çalıp, yazdıkları reçetelerle aldıkları sentetik hapları satan çete üyesi 16 şüpheli tutuklandı.

İlaç çetesinin yöntemleri dudak uçuklattı! Hasta gibi davranıp doktorların şifresini izleyerek öğrenmişler: SABAH detaylara ulaştı

Çete üyelerinin başkalarının kimlik bilgileri ile muayene sırası alıp doktorun yanına gittikleri, kendilerini "eczane çalışanı" ve "hasta" olarak tanıtıp, bu sırada doktorun bilgisayara girdiği şifreyi izleyip öğrendikleri ortaya çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İlaç çetesinin yöntemleri dudak uçuklattı! Hasta gibi davranıp doktorların şifresini izleyerek öğrenmişler: SABAH detaylara ulaştı

Ardından doktoru oyalayarak veya odasından çıkışını kollayarak e-imza cihazını çalan şebeke üyelerinin eğer olay günü e-imza cihazını çalamazlarsa başka bir gün tekrar gidip doktorun odasından çıkmasını bekledikleri, çaldıkları ve şifresini öğrendikleri token cihazı ile kısa sürede farklı kimselere ait kimlik bilgileri ile uyuşturucu madde içeren ilaçları reçete ettikleri öğrenildi.

İlaç çetesinin yöntemleri dudak uçuklattı! Hasta gibi davranıp doktorların şifresini izleyerek öğrenmişler: SABAH detaylara ulaştı

İlaçları da yine kısa sürede kendileri veya üçüncü şahıslar aracılığı ile eczanelerden temin ettikleri anlaşıldı.

İlaç çetesinin yöntemleri dudak uçuklattı! Hasta gibi davranıp doktorların şifresini izleyerek öğrenmişler: SABAH detaylara ulaştı

ECZANELER DE ŞİKAYETÇİ OLMAMIŞ

Bir kısım eczacı ve eczane çalışanının şüphelilerin başkaları adına uyuşturucu içerikli renkli reçeteye tabii ilaç yazdıklarını bildikleri halde resmi makamlara müracatta bulunmadıkları tespit edildi.

SON DAKİKA