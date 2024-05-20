İlayda Alkan’ı 14 bıçak darbesiyle öldürdü: İşte cani Yunus Yılmaz için istenen ceza!

Anne-kız bu sırada, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın (31) bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.