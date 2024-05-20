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İlayda Alkan’ı 14 bıçak darbesiyle öldürdü: İşte cani Yunus Yılmaz için istenen ceza!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:45
Güncelleme Tarihi: 20.05.2024
09:45
İlayda Alkan’ı 14 bıçak darbesiyle öldürdü: İşte cani Yunus Yılmaz için istenen ceza!
İzmir'de 20 yaşındaki İlayda Alkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde annesiyle bankta oturduğu sırada Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna tam 14 bıçak darbesi alan İlayda Alkan hayatını kaybederken annesi ağır yaralandı. Tutuklanan Yunus Yılmaz için istenen ceza açıklandı.