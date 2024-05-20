Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İlayda Alkan’ı 14 bıçak darbesiyle öldürdü: İşte cani Yunus Yılmaz için istenen ceza!
Giriş Tarihi: 20.05.2024 09:45 Güncelleme Tarihi: 20.05.2024 09:45

İlayda Alkan’ı 14 bıçak darbesiyle öldürdü: İşte cani Yunus Yılmaz için istenen ceza!

İzmir'de 20 yaşındaki İlayda Alkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde annesiyle bankta oturduğu sırada Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna tam 14 bıçak darbesi alan İlayda Alkan hayatını kaybederken annesi ağır yaralandı. Tutuklanan Yunus Yılmaz için istenen ceza açıklandı.

Ceyhan TORLAK
İlayda Alkan’ı 14 bıçak darbesiyle öldürdü: İşte cani Yunus Yılmaz için istenen ceza!

Korkunç cinayet, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde saat 23.30 sıralarında, İzmir'in Konak İlçesi'ndeki Konak Üst Geçidi yakınlarında meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan (45) ile kızı İlayda Alkan (20) 'Dünya Kadınlar Günü' nedeniyle gittikleri eğlence mekanından dönerken dinlenmek için banka oturdu.

İlayda Alkan’ı 14 bıçak darbesiyle öldürdü: İşte cani Yunus Yılmaz için istenen ceza!

Anne-kız bu sırada, bir hastanede veri giriş memuru olan Yunus Yılmaz'ın (31) bıçaklı saldırısına uğradı. Yaşanan arbedede anne ve kızı vücutlarının çeşitli yerlerinden, Yunus Yılmaz da bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, anne ile kızını, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İlayda Alkan’ı 14 bıçak darbesiyle öldürdü: İşte cani Yunus Yılmaz için istenen ceza!

Tedaviye alınan yaralılardan İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İlayda Alkan, olaydan bir gün sonra Torbalı ilçesindeki Ayrancılar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yunus Yılmaz ise olay günü mahalle bekçileri tarafından yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlayda Alkan’ı 14 bıçak darbesiyle öldürdü: İşte cani Yunus Yılmaz için istenen ceza!

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Fahri Mutlu Tosun koordinesinde yürütülen İlayda Alkan cinayeti soruşturması tamamlandı. Cinayet sanığı Yunus Yılmaz'ın (31) 'kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 13 yıldan 20 yıla kadar hapsi istendi.

İlayda Alkan’ı 14 bıçak darbesiyle öldürdü: İşte cani Yunus Yılmaz için istenen ceza!

Savcılık tarafından düzenlenen iddianame İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

SON DAKİKA