İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. BDDK, ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırmıştı. Bu kararla konutu bir yatırım aracı olmanın dışında tutmak amaçlanırken hükümet, ilk konutunu alacaklar için düğmeye bastı ve destek çalışmaları başladı. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklar için fırsat kapısı aralanıyor. 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Peki; 15 yıl vade ve 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? İşte ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı, şartları ve merak edilen tüm detaylar…