İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk kez ev alacaklar için hayata geçirilmesi beklenen kampanya ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Beklenti ise kredi faizinin yüzde 1.20'ye kadar düşmesi, vadenin ise 15 yıla çıkması.

Düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Kampanyaya ilişkin çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanması ardından konunun önümüzdeki günlerde Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

Konu ile ilgili gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.