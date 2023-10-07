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Haberler Yaşam İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 07.10.2023 13:19 Güncelleme Tarihi: 07.10.2023 13:21

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. BDDK, ikinci evini alacaklar için konut kredilerini sınırlandırmıştı. Bu kararla konutu bir yatırım aracı olmanın dışında tutmak amaçlanırken hükümet, ilk konutunu alacaklar için düğmeye bastı ve destek çalışmaları başladı. Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olacaklar için fırsat kapısı aralanıyor. 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler soruları bu kapsamda yanıt arıyor. Peki; 15 yıl vade ve 1.20 faizli konut kredisi başvuru şartları neler, kimlere verilecek? İşte ilk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı, şartları ve merak edilen tüm detaylar…

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?

İlk evim konut kredisi başvuru şartları, tarihleri, faiz oranı ve vade sayısı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İlk evim konut kredisi kampanyası ile ilk kez ev alacak olan vatandaşlara 1.20 faiz oranı ve 15 yıl vade ile kredi imkanı sunulacak. Söz konusu kampanya için hazırlıklar sürüyor. Öte yandan BDDK, ikinci konutunu alacaklar için kredileri sınırlama kararı aldı. Karara göre, bir ev daha almak isteyen kişiler, evin değerinin yüzde 22.5'i kadar kredi çekebilecek. Bu uygulama ile yatırımcının değil ihtiyacı olanın konuta ulaşması hedefleniyor. Şimdi tüm gözler düşük faizli konut kredisi için TBMM'ye çevrilmiş durumda. Peki, İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi ne zaman verilecek, şartları neler, kimlere verilecek? İşte, 15 yıl vade ve 1.20 faizli konut kredisi son durum gelişmeleri…

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?

İLK EVİNİ ALACAKLARA MÜJDE! YENİ DÜZENLEME GELİYOR: MERKEZ BANKASI VE BDDK ÇALIŞMA BAŞLATTI

İlk evini alacaklara müjde gibi haber geldi. Merkez Bankası ve BDDK çalışma başlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk konutunu alacaklara destek çalışması yapılacağını belirtti.

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İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?

İLK KONUT ALIMINA DESTEK

Konut arzını artırmak için çalışma yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Birinci konut edinimini özellikle daha güçlü şekilde teşvik edecek mekanizmalar üzerinde durduk." dedi.

İlk konutunu almak isteyenler için destek vereceklerini belirten Yılmaz, "Merkez Bankası ve BDDK'nın çalışması var. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar bekliyoruz. Konut maliyetlerini düşürmek ve ulaşımını artırmak durumundayız" açıklamasını yaptı.

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?

1.20 FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk kez ev alacaklar için hayata geçirilmesi beklenen kampanya ile ilgili detaylar henüz açıklanmadı. Beklenti ise kredi faizinin yüzde 1.20'ye kadar düşmesi, vadenin ise 15 yıla çıkması.

Düşük faizli konut kredisi kampanyası ile ilgili detayların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

Kampanyaya ilişkin çalışmaların kısa sürede tamamlanması bekleniyor. Çalışmaların tamamlanması ardından konunun önümüzdeki günlerde Meclis'te yer alacağı ön görülüyor.

Konu ile ilgili gelişmeler geldikçe haberimizde yer verilecektir.

İlk kez ev alacaklara düşük faizli konut kredisi 2023 başvuru ekranı || 1.20 faizli konut kredisi ne zaman verilecek, başvuru şartları neler?

1.20 DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR?

1.20 düşük faizli konut kredisinden hiç evi olmayan kişiler yararlanabilecek.

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