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İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2024 Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
15:06
İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2024 Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
Şubat ayında başlayan üç aylarda recep ve şaban ayının ardından sıra ramazan ayına geldi. Müslümanlar heyecanla ramazan ayının gelmesi bekleniyor. 2024 yılı Ramazan ayı takviminin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmasının ardından gözler ilk orucun tutulacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte, imsakiye bilgisi ve detaylar.