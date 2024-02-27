İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2024 Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

Oruç ayı olan Ramazan'a kısa bir süre kaldı. Bu yıl farz olan oruç ibadeti mart ayında başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu. Bu ay Müslümanlar sadece aç ve susuz kalmayacak. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak? İşte ilk oruç tarihi ve imsakiye bilgisi 2024.