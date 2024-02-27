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Haberler Yaşam İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2024 Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?
Giriş Tarihi: 27.02.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 15:06

İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2024 Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

Şubat ayında başlayan üç aylarda recep ve şaban ayının ardından sıra ramazan ayına geldi. Müslümanlar heyecanla ramazan ayının gelmesi bekleniyor. 2024 yılı Ramazan ayı takviminin, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanmasının ardından gözler ilk orucun tutulacağı tarihe çevrildi. Peki, 2024 Ramazan ne zaman, ilk oruç hangi gün tutulacak? İşte, imsakiye bilgisi ve detaylar.

İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2024 Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

Oruç ayı olan Ramazan'a kısa bir süre kaldı. Bu yıl farz olan oruç ibadeti mart ayında başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ramazan ayı başlangıç tarihi belli oldu. Bu ay Müslümanlar sadece aç ve susuz kalmayacak. Peki, Ramazan ne zaman başlayacak? İşte ilk oruç tarihi ve imsakiye bilgisi 2024.

İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2024 Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Bu yıl Ramazan ayı Mart ayında idrak edilecek. 11 Mart 2024 Ramazan ayının ilk orucu tutulacak. Yani 10 Mart'ı, 11 Mart'a bağlayan gece ilk kez sahura kalkılacak.

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İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2024 Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2024 yılında Ramazan 11 Mart'ta başlayacak ve 9 Nisan'da sona erecek. Diyanet İşleri takvimine göre Ramazan Bayramı şu tarihlerde idrak edilecek;

İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2024 Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? 2024 Ramazan ne zaman, ayın kaçında başlıyor?

2024 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
11 Ocak Perşembe: Regaib Kandili

12 Ocak Cuma: Üç Ayların Başlangıcı

6 Şubat Salı: Mirac Kandili

24 Şubat Cumartesi: Berat Kandili

11 Mart Pazartesi: Ramazan Başlangıcı

5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

9 Nisan Salı: Arefe

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı (1.Gün)

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı (2.Gün)

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı (3.Gün)

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