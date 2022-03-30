İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? 2022 Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte Ramazan İmsakiyesi

İlk sahur ve ilk oruç tarihi ibadetini yerine getirmek isteyen müminlerin soru işaretleri arasında yer alıyor. İlk oruca ne zaman kalkılacak, bu gece mi gibi sorular, 1 Ramazan tarihi hakkında kafası karışık olanlar tarafından inceleniyor. Geçtiğimiz yıl 13 Nisan'da başlayan Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan'da başlayacak. Peki ilk sahur ve ilk oruç ne zaman, 2022 Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte 1 Ramazan tarihi ve ilk orucun tutulacağı tarih…

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK, SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

Orucun başladığı ilk gün her yıl kafalarda soru işaretine neden olmaktadır. Ramazan'ın başlangıç tarihi 2 Nisan olarak bilinse de bu günün gecesinde mi yoksa gündüzünde mi Ramazan'ın başladığı bilinemeyebilir. Bu soru işaretini gidermek isteyenler ilk sahur ne zaman, ilk oruca ne zaman kalkılacak sorularıyla bilinmezleri gidermek istiyor.

İşte Ramazan başlangıcı ve ilk oruç tarihi;