İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? 2022 Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte Ramazan İmsakiyesi

İlk sahur ve ilk oruç tarihi, mübarek Ramazan ayı için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından İmsakiyelerde aranıyor. Ramazan ayına ulaşmanın şükrünü ve mutluluğunu yaşayan milyonlar, Diyanet takviminde ilk sahur ve ilk oruç ne zaman, Ramazan hangi gün başlıyor gibi soruların yanıtını arıyor. Pek çok kıymetli geceyi ihtiva eden, bin bir fazileti bulunan "On Bir Ayın Sultanı" geldi çattı. Peki 2022 Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte Ramazan imsakiyesi ile ilk sahur ve ilk oruç tarihi…