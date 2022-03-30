Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? 2022 Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte Ramazan İmsakiyesi
Giriş Tarihi: 30.03.2022 08:20 Güncelleme Tarihi: 30.03.2022 08:20

İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? 2022 Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte Ramazan İmsakiyesi

İlk sahur ve ilk oruç tarihi, mübarek Ramazan ayı için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından İmsakiyelerde aranıyor. Ramazan ayına ulaşmanın şükrünü ve mutluluğunu yaşayan milyonlar, Diyanet takviminde ilk sahur ve ilk oruç ne zaman, Ramazan hangi gün başlıyor gibi soruların yanıtını arıyor. Pek çok kıymetli geceyi ihtiva eden, bin bir fazileti bulunan "On Bir Ayın Sultanı" geldi çattı. Peki 2022 Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak? İşte Ramazan imsakiyesi ile ilk sahur ve ilk oruç tarihi…

İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? 2022 Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte Ramazan İmsakiyesi

İlk sahur ve ilk oruç tarihi ibadetini yerine getirmek isteyen müminlerin soru işaretleri arasında yer alıyor. İlk oruca ne zaman kalkılacak, bu gece mi gibi sorular, 1 Ramazan tarihi hakkında kafası karışık olanlar tarafından inceleniyor. Geçtiğimiz yıl 13 Nisan'da başlayan Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan'da başlayacak. Peki ilk sahur ve ilk oruç ne zaman, 2022 Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte 1 Ramazan tarihi ve ilk orucun tutulacağı tarih…

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK, SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

Orucun başladığı ilk gün her yıl kafalarda soru işaretine neden olmaktadır. Ramazan'ın başlangıç tarihi 2 Nisan olarak bilinse de bu günün gecesinde mi yoksa gündüzünde mi Ramazan'ın başladığı bilinemeyebilir. Bu soru işaretini gidermek isteyenler ilk sahur ne zaman, ilk oruca ne zaman kalkılacak sorularıyla bilinmezleri gidermek istiyor.

İşte Ramazan başlangıcı ve ilk oruç tarihi;

İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? 2022 Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte Ramazan İmsakiyesi

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi günü başlayacak. Bir aylık oruç ibadeti 1 Mayıs 2022 tarihinde sona erecek.

2 Mayıs Pazartesi ise Ramazan Bayramı'nın ilk günü olacak.

İŞTE İL İL İMSAKİYE

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? 2022 Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte Ramazan İmsakiyesi

RAMAZAN ANLAMI VE ÖNEMİ

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar.

İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? 2022 Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte Ramazan İmsakiyesi

Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır.

Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

İlk sahur ve ilk oruç ne zaman? 2022 Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte Ramazan İmsakiyesi

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

2022 yılı Kadir Gecesi tarihi 17 Mart gününe denk geliyor. 17 Mart Perşembe akşamı teravih namazının ardından başlayan Kadir Gecesi Müslümanlar tarafından ibadetle geçirilir.

SON DAKİKA