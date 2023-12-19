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Haberler Yaşam İlkel kabileye katılıp yarasa yedi! Başına gelenler şaşkına çevirdi
Giriş Tarihi: 19.12.2023 18:54 Güncelleme Tarihi: 19.12.2023 18:58

İlkel kabileye katılıp yarasa yedi! Başına gelenler şaşkına çevirdi

Dünyanın farklı noktalarında birbirinden ilginç ve günümüzde 'ilkel' olarak kabul edilen kabile yaşamları var. Bunları yerinde görüntülemek isteyen bir genç ise şoke eden olaylar yaşadı. İskandinav yarımadasından bir genç yıllar önce Endonezya'da bir kabileye katıldı. Genç adam burada yaşadıklarını aktardı. Audun Amundsen kabileyle birlikte yarasa ve benzeri vahşi canlılar da tüketti. Amundsen bu deneyiminde gözlerinde daha önce karşılaşmadıığı şaşkına çeviren bir rahatsızlığa da yakalandı. İşte hayretler içinde bırakan detaylar...

İlkel kabileye katılıp yarasa yedi! Başına gelenler şaşkına çevirdi

Dünyada hala diğer insanlardan izole şekilde yaşayan topluluklar var. Bazılarının yaşamları şaşkına çevirecek cinsten. İlkel kabileye katıldı yaşadıkları belgesel oldu. Genç adamın filmi, kabile üyesi Aman Paksa'nın modern dünyaya olan ilgisini ve hayatındaki değişimi de gözler önüne seriyor.

İlkel kabileye katılıp yarasa yedi! Başına gelenler şaşkına çevirdi

MAYMUN YARASA VE KARİDES AVLIYORLAR

Dünyanın farklı noktalarında birbirinden enteresan olaylar gerçekleşiyor. Ve kimileri de haber olmayı başarıyor. Audun Amundsen, okların veya kanoların yapılması ve maymun, yarasa veya karides avlanmak dışında günlük işlerin çok az olduğu Mentawai kabilesi ile ormandaki yaşamını anlatırken "Doğanın ritmine nasıl ayak uyduracağımı ve ritmi takip etmeyi öğrendim" diyor.

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İlkel kabileye katılıp yarasa yedi! Başına gelenler şaşkına çevirdi

Norveçli mühendis ve film yapımcısı 2004 yılında henüz 24 yaşındayken, batı Endonezya ormanlarının derinliklerindeki kabile ile bir ay yaşadı.

İlkel kabileye katılıp yarasa yedi! Başına gelenler şaşkına çevirdi

2009'da ise, bu kez üç yıllık bir deneyim için, onların yanına gitti. Amundsen, bu süre içinde yazılı olmayan dillerini de öğrendi.

İlkel kabileye katılıp yarasa yedi! Başına gelenler şaşkına çevirdi

HAYATTA KALMAK İÇİN DEĞİL ZEVK İÇİN YEMEK!

Bu süre içinde en çok özlediği şeyin 'modern toplumun rahatlığı' ve 'sadece hayatta kalmak için değil, zevk için yemek' olduğunu söyledi. İlişki kurabileceği insanlarla sohbet etmek, zaman zaman istediği başka bir şeydi.

Endonezya'daki yarı göçebe avcı-toplayıcılar arasında yaşamak için Norveç'teki rahat yaşantısını geride bırakan petrol mühendisi, Mentawai halkı arasındaki zamanının "kayıp bir dünyada" olduğu gibi olduğunu söylüyor.

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