İlkel kabileye katılıp yarasa yedi! Başına gelenler şaşkına çevirdi

Dünyanın farklı noktalarında birbirinden ilginç ve günümüzde 'ilkel' olarak kabul edilen kabile yaşamları var. Bunları yerinde görüntülemek isteyen bir genç ise şoke eden olaylar yaşadı. İskandinav yarımadasından bir genç yıllar önce Endonezya'da bir kabileye katıldı. Genç adam burada yaşadıklarını aktardı. Audun Amundsen kabileyle birlikte yarasa ve benzeri vahşi canlılar da tüketti. Amundsen bu deneyiminde gözlerinde daha önce karşılaşmadıığı şaşkına çeviren bir rahatsızlığa da yakalandı. İşte hayretler içinde bırakan detaylar...