İmar affı barışı konusunda son durum! 2023 İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

Kurallara aykırı şekilde inşa edilen gecekondu ve kaçak yapılar ile ilgili olarak gündeme gelen imar barışı affı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu aftan faydalanmak isteyen binlerce vatandaş gelişmeleri yakından takip ederken konunun kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Bu noktada ise "2023 İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?" soruları yanıt arıyor. İmar affı eğer ki yasalaşırsa; 30 Temmuz öncesinde ruhsatsız yapılmış kaçak yapılar af kapsamında olacak…