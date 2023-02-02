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Haberler Yaşam İmar affı barışı konusunda son durum! 2023 İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?
Giriş Tarihi: 02.02.2023 12:36 Güncelleme Tarihi: 02.02.2023 12:36

İmar affı barışı konusunda son durum! 2023 İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

Kurallara aykırı şekilde inşa edilen gecekondu ve kaçak yapılar ile ilgili olarak gündeme gelen imar barışı affı için gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Bu aftan faydalanmak isteyen binlerce vatandaş gelişmeleri yakından takip ederken konunun kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor. Bu noktada ise "2023 İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?" soruları yanıt arıyor. İmar affı eğer ki yasalaşırsa; 30 Temmuz öncesinde ruhsatsız yapılmış kaçak yapılar af kapsamında olacak…

İmar affı barışı konusunda son durum! 2023 İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

İmar affı son dakika gelişmeleri… 11 Ekim 2022'de TBMM komisyonuna sevk edilen bu affın düzenlemesinin dokuzuncu kez hayata geçirilmesi bekleniyor. Gelişmeler ise "2023 İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?" soruları ile yakından takip edilirken gelen bilgiler ışığında 30 Temmuz öncesinde ruhsatsız yapılmış kaçak yapılar af kapsamında olacak. Peki, 2023 İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne? İşte tüm bu detaylar.

İmar affı barışı konusunda son durum! 2023 İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

İMAR AFFI NEDİR?

Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir. İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır. İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmek için çıkarıldı.

İmar affı, risk altında bulunan ve afet bölgesinde yer alan yapıların düzenlenmesi ile ilgili kanunlar çerçevesinde düzenleniyor.

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İmar affı barışı konusunda son durum! 2023 İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

İMAR AFFI HANGİ YILLARDA ÇIKMIŞTI?

– 1966 Yılı 775 Sayılı Yasa

– 1976 Yılı 1990 Sayılı Yasa

– 1983 Yılı 2085 Sayılı Yasa

– 1984 Yılı 2981 Sayılı Yasa

– 1986 Yılı 3290 Sayılı Yasa

– 1987 Yılı 3366 Sayılı Yasa

– 1988 Yılı 3414 Sayılı Yasa

– 1989 Yılı 2981 Sayılı Yasa

– 2008 Yılı 5784 Sayılı Yasa

İmar affı barışı konusunda son durum! 2023 İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

İMAR AFFI ÇIKACAK MI?

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklif gerekçesinde şu ifadelerde verildi:

"Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar.

Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

İmar affı barışı konusunda son durum! 2023 İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?

İMAR AFFI ÇIKACAK MI?

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklif gerekçesinde şu ifadelerde verildi:

"Yüzbinlerce vatandaşımız ve binlerce aile iptal edilen yapı kayıt belgeleri neticesinde; idari para cezaları, yıkım kararları ve haklarında açılan ceza davaları sebebiyle telafisi güç mağduriyetler yaşamaktadırlar.

Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır.

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