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Haberler Yaşam İmsakiye 2022 ile iftar saati kaçta? İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri
Giriş Tarihi: 02.04.2022 16:51 Güncelleme Tarihi: 02.04.2022 16:51

İmsakiye 2022 ile iftar saati kaçta? İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

İmsakiye 2022 ile tüm iller için iftar saati belli oldu. 2 Nisan Cumartesi günü ilk sahura kalkılırken, on bir ayın sultanı büyük bir coşkuyla karşılandı. Oruç ibadetini yerine getirmek için niyet edenler şimdi ise iftar saat kaçta sorusuna cevap arıyor. Diyanet İşleri'nin yayınladığı 81 il için iftar vakti ve sahur vakti bilgisine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2022 sayfasından ulaşabilirsiniz. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Kayseri, Konya iftar vakti ve diğer tüm illerin iftar saati Sabah'ta! İşte, İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri!

İmsakiye 2022 ile iftar saati kaçta? İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

İftar saati için geri sayım başladı. Dün gece farz olan oruç ibadeti için niyet edenlerin aklına iftar saat kaçta sorusu geliyor. Diyanet'in yayınladığı İmsakiye 2022 ile iftar vakti, sahur saati ve imsak vakitleri belli olmuştu. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere 81 il için iftar saati bilgisine sabah.com.tr'nin İstanbul İmsakiye 2022 sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, İstanbul İmsakiye, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Trabzon, Kocaeli iftar saati, sahur vakti ve il il imsak vakitleri!

İftar Saati Kaçta? - İmsakiye 2022 İftar Saatleri, Sahur Vakti ve İmsak Vakitleri

Diyanet'in resmi internet sitesinden İmsakiye 2022 takvimi yayınlandı. Ramazan ayını oruçlu geçirecek olanlar ilk sahura dün gece kalkarken, şimdi ise iftar saati için geri sayıma geçti. İftar saat kaçta gündemdeki en çok merak edilen soruların başında yer aldı.

İşte, il il iftar saati ve sahur vakti;

İmsakiye 2022 ile iftar saati kaçta? İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

İftar Saati Ve Sahur Vakti Kaçta?

Ramazan ayının 1. günü 2 Nisan Cumartesi günü idrak ediliyor. Dün gece ilk teravih kılındı ve ilk sahura kalkıldı. Bugün ise iftar saati için gerim sayım başladı. Yaşadığınız ilin iftar ve sahur vaktine imsakiye ile ulaşmak için >> imsakiye << linkine tıklayınız. İmsakiye 2022 sayfamız üzerinden dilediğiniz ili seçerek sahur, iftar ve teravih namazı vakitleri bilgisini öğrenebilirsiniz.

İl İl İftar Saati Listesi

Adana İftar Vakti: 19:08
Adıyaman İftar Vakti: 19:57
Afyonkarahisar İftar Vakti: 19:28
Ağrı İftar Vakti: 18:38
Aksaray İftar Vakti: 19:15
Amasya İftar Vakti: 19:09
Ankara İftar Vakti: 19:20
Antalya İftar Vakti: 19:27
Ardahan İftar Vakti: 18:41
Artvin İftar Vakti: 18:45
Aydın İftar Vakti: 19:39

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İmsakiye 2022 ile iftar saati kaçta? İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Balıkesir İftar Vakti: 19:40
Bartın İftar Vakti: 19:23
Batman İftar Vakti: 18:46
Bayburt İftar Vakti: 18:51
Bilecik İftar Vakti: 19:32
Bingöl İftar Vakti: 18:49
Bitlis İftar Vakti: 18:42
Bolu İftar Vakti: 19:26
Burdur İftar Vakti: 19:29
Bursa İftar Vakti: 19:35

İmsakiye 2022 ile iftar saati kaçta? İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Çanakkale İftar Vakti: 19:46
Çankırı İftar Vakti: 19:17
Çorum İftar Vakti: 19:12
Denizli İftar Vakti: 19:34
Diyarbakır İftar Vakti: 18:49
Düzce İftar Vakti: 19:27
Edirne İftar Vakti: 19:46
Elazığ İftar Vakti: 18:54
Erzincan İftar Vakti: 18:53
Erzurum İftar Vakti: 18:46
Eskişehir İftar Vakti: 19:29

İmsakiye 2022 ile iftar saati kaçta? İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

Gaziantep İftar Vakti: 19:00
Giresun İftar Vakti: 18:59
Gümüşhane İftar Vakti: 18:54
Hakkari İftar Vakti: 18:35
Hatay İftar Vakti: 19:05
Iğdır İftar Vakti: 18:35
Isparta İftar Vakti: 19:28
İstanbul İftar Vakti: 19:36
İzmir İftar Vakti: 19:42

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