İmsakiye 2022 ile iftar saati kaçta? İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

İftar saati için geri sayım başladı. Dün gece farz olan oruç ibadeti için niyet edenlerin aklına iftar saat kaçta sorusu geliyor. Diyanet'in yayınladığı İmsakiye 2022 ile iftar vakti, sahur saati ve imsak vakitleri belli olmuştu. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere 81 il için iftar saati bilgisine sabah.com.tr'nin İstanbul İmsakiye 2022 sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, İstanbul İmsakiye, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Konya, Gaziantep, Kayseri, Trabzon, Kocaeli iftar saati, sahur vakti ve il il imsak vakitleri!

İftar Saati Kaçta? - İmsakiye 2022 İftar Saatleri, Sahur Vakti ve İmsak Vakitleri

Diyanet'in resmi internet sitesinden İmsakiye 2022 takvimi yayınlandı. Ramazan ayını oruçlu geçirecek olanlar ilk sahura dün gece kalkarken, şimdi ise iftar saati için geri sayıma geçti. İftar saat kaçta gündemdeki en çok merak edilen soruların başında yer aldı.

İşte, il il iftar saati ve sahur vakti;