İmsakiye 2022 ile iftar saati kaçta? İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur vakti, teravih ve imsak vakitleri

İmsakiye 2022 ile tüm iller için iftar saati belli oldu. 2 Nisan Cumartesi günü ilk sahura kalkılırken, on bir ayın sultanı büyük bir coşkuyla karşılandı. Oruç ibadetini yerine getirmek için niyet edenler şimdi ise iftar saat kaçta sorusuna cevap arıyor. Diyanet İşleri'nin yayınladığı 81 il için iftar vakti ve sahur vakti bilgisine sabah.com.tr'nin İmsakiye 2022 sayfasından ulaşabilirsiniz. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Kayseri, Konya iftar vakti ve diğer tüm illerin iftar saati Sabah'ta! İşte, İmsakiye ile iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri!