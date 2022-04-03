İmsakiye 2022 ile iftar saatleri ve sahur vakti! İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur ve imsak vakitleri ne zaman, saat kaçta? (Ramazan İmsakiyesi)

İmsakiye 2022 ile Ramazan ayı için 30 günlük iftar saatleri ve sahur vakti belli oldu. 2 Nisan Cumartesi günü ilk iftar vakti ve sahur saati heyecanı yaşanırken, bugün yine iftar saatleri için geri sayım başladı. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Kayseri, Trabzon, Kocaeli, Gaziantep iftar vakti ve il il iftar saatleri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasında yer alıyor. İstanbul İmsakiye 2022 ve diğer tüm iller için Ramazan İmsakiyesi bu başlık altında yer alıyor. İşte, Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar saatleri, sahur vakti ve imsak vakitleri