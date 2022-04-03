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Haberler Yaşam İmsakiye 2022 ile iftar saatleri ve sahur vakti! İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur ve imsak vakitleri ne zaman, saat kaçta? (Ramazan İmsakiyesi)
Giriş Tarihi: 03.04.2022 15:34 Güncelleme Tarihi: 03.04.2022 15:51

İmsakiye 2022 ile iftar saatleri ve sahur vakti! İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur ve imsak vakitleri ne zaman, saat kaçta? (Ramazan İmsakiyesi)

İmsakiye 2022 ile Ramazan ayı için 30 günlük iftar saatleri ve sahur vakti belli oldu. 2 Nisan Cumartesi günü ilk iftar vakti ve sahur saati heyecanı yaşanırken, bugün yine iftar saatleri için geri sayım başladı. İstanbul iftar vakti başta olmak üzere, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Kayseri, Trabzon, Kocaeli, Gaziantep iftar vakti ve il il iftar saatleri sabah.com.tr'nin imsakiye sayfasında yer alıyor. İstanbul İmsakiye 2022 ve diğer tüm iller için Ramazan İmsakiyesi bu başlık altında yer alıyor. İşte, Ramazan İmsakiyesi ile il il iftar saatleri, sahur vakti ve imsak vakitleri

İmsakiye 2022 ile iftar saatleri ve sahur vakti! İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur ve imsak vakitleri ne zaman, saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi

İftar saatleri için milyonlarca vatandaşın merakı arttı. Farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahur vakti kalkanlar ve niyet edenler iftar saati için geri sayıma başladı. İmsakiye 2022 ile birlikte İstanbul iftar vakti, sahur saati ve imsak vakitleri belli olmuştu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Kayseri, Trabzon, Kocaeli, Gaziantep iftar saatleri Ramazan İmsakiyesi ile bu başlık altında yer alıyor. İftar saat kaçta, sahur ne zaman ve ne kadar kaldı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri!

İmsakiye 2022 İftar Vakti ve Sahur Vakti - İftar Saatleri

Ramazan İmsakiyesi ile iftar saat kaçta ve sahur vakti ne zaman gibi sorularına yanıt bulabilirsiniz. Diyanet'in yayınladığı 30 günlük takvime göre il il iftar saatleri ve sahur saati belli oldu.

İşte, iftar saatleri ve sahur vakitleri;

İmsakiye 2022 ile iftar saatleri ve sahur vakti! İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur ve imsak vakitleri ne zaman, saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi

Ramazan İmsakiyesi 2022 - İftar Saatleri

Ramazan ayında 30 gün boyunca iftar vakti ve sahur vakti için İmsakiye 2022 sayfamızı takip edebilirsiniz. >> İftar Vakti << linkine tıklayarak yaşadığınız ilin akşam ezanı saatine ulaşabilirsiniz. >> Sahur Vakti << linkine tıklayarak ise sahur saati öğrenebilirsiniz.

(Sayfayı Aşağıya Sürükleyerek Tüm İller İçin İftar Vakti ve Sahur Saatlerini Görebilirsiniz)

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İmsakiye 2022 ile iftar saatleri ve sahur vakti! İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur ve imsak vakitleri ne zaman, saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi

İzmir İftar Ve Sahur Vakti

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:23

İftar Vakti: 19:43

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:21

İftar Vakti: 19:44

İmsakiye 2022 ile iftar saatleri ve sahur vakti! İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur ve imsak vakitleri ne zaman, saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi

Ankara İftar Ve Sahur Vakti

3 Nisan Pazar

Sahur Vakti: 04:57

İftar Vakti: 19:21

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 04:55

İftar Vakti: 19:22

İmsakiye 2022 ile iftar saatleri ve sahur vakti! İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur ve imsak vakitleri ne zaman, saat kaçta? Ramazan İmsakiyesi

Bursa İftar Ve Sahur Vakti

3 Nisan Pazar:

Sahur Vakti: 05:12

İftar Vakti: 19:36

4 Nisan Pazartesi:

Sahur Vakti: 05:10

İftar Vakti: 19:37

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