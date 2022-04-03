İmsakiye 2022 ile iftar saatleri ve sahur vakti! İstanbul iftar vakti, Ankara, İzmir, Bursa iftar saati, sahur ve imsak vakitleri ne zaman, saat kaçta? (Ramazan İmsakiyesi)

İftar saatleri için milyonlarca vatandaşın merakı arttı. Farz olan oruç ibadetini yerine getirmek için sahur vakti kalkanlar ve niyet edenler iftar saati için geri sayıma başladı. İmsakiye 2022 ile birlikte İstanbul iftar vakti, sahur saati ve imsak vakitleri belli olmuştu. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Konya, Kayseri, Trabzon, Kocaeli, Gaziantep iftar saatleri Ramazan İmsakiyesi ile bu başlık altında yer alıyor. İftar saat kaçta, sahur ne zaman ve ne kadar kaldı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir iftar saati, sahur vakti ve imsak vakitleri!

İmsakiye 2022 İftar Vakti ve Sahur Vakti - İftar Saatleri

Ramazan İmsakiyesi ile iftar saat kaçta ve sahur vakti ne zaman gibi sorularına yanıt bulabilirsiniz. Diyanet'in yayınladığı 30 günlük takvime göre il il iftar saatleri ve sahur saati belli oldu.

İşte, iftar saatleri ve sahur vakitleri;