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İNCİ TANELERİ 17. BÖLÜM FRAGMANI || Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 22:33
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
22:33
İnci Taneleri son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla gündemde. Sevilen dizide bu hafta beklenmedik olaylar yaşanırken, Azem'in kızı Nehir'in ortaya çıkması olayların seyrini değiştirdi. Gelecek hafta neler olacağının ipucunu veren yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta. Peki, Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, İnci Taneleri 17. Bölüm fragman detayları!