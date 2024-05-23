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Haberler Yaşam İNCİ TANELERİ 17. BÖLÜM FRAGMANI || Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 23.05.2024 22:33 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 22:33

İNCİ TANELERİ 17. BÖLÜM FRAGMANI || Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İnci Taneleri son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanıyla gündemde. Sevilen dizide bu hafta beklenmedik olaylar yaşanırken, Azem'in kızı Nehir'in ortaya çıkması olayların seyrini değiştirdi. Gelecek hafta neler olacağının ipucunu veren yeni bölüm fragmanı için heyecan dorukta. Peki, Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, İnci Taneleri 17. Bölüm fragman detayları!

İNCİ TANELERİ 17. BÖLÜM FRAGMANI || Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İnci Taneleri son bölümde Nehir, Azem'in kendisine ulaşmasını engellemek için elinden geleni yaparken, Azem sonunda bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Cihan, babası ile ablasının tam ortasında, hangi tarafı seçeceğini bilemez. İşte, tüm soruların yanıtı yeni bölüm ile yanıt bulacak. İnci Taneleri 17. Bölüm fragmanı izle!

İNCİ TANELERİ 17. BÖLÜM FRAGMANI || Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ 16. BÖLÜM İZLE

İnci Taneleri 16. bölüm Perşembe akşamı saat 20.00'da Kanal D'de yayınlanıyor!

Kanal D ile İnci Taneleri son bölüm tıkla izle!

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İNCİ TANELERİ 17. BÖLÜM FRAGMANI || Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

23 Mayıs Perşembe akşamı 16. bölümüyle ekrana gelen BKM imzalı dizisi İnci Taneleri 17. bölüm fragmanı;

İNCİ TANELERİ 17. BÖLÜM FRAGMANI || Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İnci Taneleri yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/inci-taneleri/bolumler

https://www.youtube.com/@incitaneleribkm

İNCİ TANELERİ 17. BÖLÜM FRAGMANI || Kanal D ile İnci Taneleri yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İNCİ TANELERİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nehir, Azem'in kendisine ulaşmasını engellemek için elinden geleni yapar. Azem sonunda bu gerçekle yüzleşmek zorunda kalır. Cihan, babası ile ablasının tam ortasında, hangi tarafı seçeceğini bilemez haldedir. Üstelik Rezzan ile başlarının belaya girmesi de an meselesidir. Dilber, hayatına bir karabasan gibi çöken Zahir'den tamamen kurtulmak için gözünü iyice karartır. Piraye, Cenk'le olan ilişkisini bitirip Azem'e yeni bir adım atmayı düşünürken hayatının en büyük şoklarından birini yaşayacaktır.

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